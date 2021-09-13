精品超市美福食集 進軍台中高端肉品消費市場

標榜為肉品專家的美福集團旗下精品超市「美福食集」，看好台中高端消費市場，選在中秋節前夕於台中烏日成立全國第二家門市，試營運階段就有亮眼成績。目前，「美福食集」第一家門市位於台北內湖，已有10年歷史。

另外，美福集團在台中市北屯機捷特區的好市多(Costco)旁也購入600坪土地，擬規劃美福餐飲大樓，預計二年收完工啟用，未來將有「美福熟成牛排館」、「美福食集」等進駐，全力搶攻台中高端餐飲市場。

中秋節又是「烤肉節」，不過今年受到疫情影響，許多縣市都發出「禁烤令」，不僅戶外無法烤肉，在家烤肉也僅限同住家人，無法外出呼朋引伴大吃大喝，反倒是走精緻路線的高檔食材逆勢上揚受歡迎。

美福集團表示，秉持進口肉品專業誠信及採購經驗豐富的優勢，於10年前在台北內湖成立首家以肉類見長的精品超市，並提供客製化服務，除了提供消費者高品質的食材選擇之外，更著重於賣場的專業與貼心服務，採取專人介紹導購的服務方式，用心地為消費者說明食材的來歷、特色。

另外，因應食材的特性，服務人員還會提供烹飪手法及適當的搭配佐料等資訊，讓消費者除了能夠採買到有別於一般坊間可以買到的大眾化食材外，更能安心選用高品質的食材、了解食材的常識，在家輕鬆當大廚。

看好台中消費力及宅經濟蓬勃發展，美福集團不畏疫情衝擊，斥資逾千萬元在烏日區光明路成立「美福食集」第二家門市。

「美福食集」烏日門市擁有業界少見的「專業牛肉熟成室」，在精密的恆溫恆控技術下讓牛肉自然嫩化、提升牛肉多汁性及風味。

同時還網羅世界各地頂級食材，由產地直接引進日、美、澳三大頂級和牛品牌，以及西班牙國寶Blazquez伊比利豬、五大洲海鮮極品，讓消費者在家就能享受與高級餐廳同等級的食材。

今年中秋雖受疫情影響，許多縣市都發出「禁烤令」，衝擊生鮮燒烤市場，「美福食集」反其道而行，推出「家的極炙」宅家極炙燒烤提案，精選20多款優質牛羊海鮮肉品超值優惠價。

美福食集指出，「家的極炙」系列產品，是針對以往銷售的前十大熱銷產品所精選，包括美國特選PRIME翼板燒烤片、西班牙頂級伊比利豬梅花豬燒烤片、日本進口生食級干貝、馬來西亞特大海草蝦等。

像是讓饕客魂牽夢縈、一再回味的極黑和牛，飼養過程完全不使用生長激素和賀爾蒙，緩慢飼養550天，時間是一般美國牛的四倍長。