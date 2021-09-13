大洋-KY搶湖北省消費券商機 瞄準人民幣30億市場

大洋-KY（5907） 8月營收受到大陸疫情影響，導致營收較上月以及去年同期下滑，不過，公司表示，湖北省計畫從9月中旬發放電子消費券，總金額為人民幣9.8億元，因實際消費金額需滿足消費券面值3倍以上，預計可以創造約人民幣30億元消費金額，並在「中秋」、「國慶」、「雙十一」、「雙十二」分4輪發放，活動持續3個月，一直到12月中旬，大洋-KY將全力爭取消費券商機。

大洋-KY8月合併營收受疫情影響，月營收3.36億元，月減3.4％、年減21.61%，累積1-8月合併營收較去年同期年增25.56％。

公司表示，南京7月下旬祿口機場爆發疫情，迅速擴散至8個省份，8月3日武漢並開始全員核酸檢測，疫情影響了消費者進店消費意願，以致公司在南京兩家店及武漢三家店業績下降。

不過，湖北省計畫從9月中旬發放電子消費券，可望帶動當地內需消費。大洋-KY表示，本次發放的湖北消費券包括商場消費券、超市消費券和餐飲消費券，大洋可讓消費者使用商場及餐飲兩類消費券，門店並已做好電子消費券系統對接及各項準備，全力爭取消費券商機。

大洋也持續引進集團性品牌、網紅品牌以吸引消費者來店，在9月5日於南京新街口店開幕「東發道茶冰廳」，這是上海港式茶餐廳界的排隊王，是前進南京的首家店，以前衛大膽的科技感空間設計，及港式茶餐廳的美食吸引人潮。

在線上銷售布局上，大洋-KY運用微商城、美團點評、聚美優品及大洋APP等；而在抖音平台方面，預先錄製商品的預告短視頻，提升熱度並同時預售商品，開設大洋全天專場直播，不定時連線與賣場互動，增加直播趣味。線上銷售業績目前佔集團業績約10%。