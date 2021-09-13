疫情對房市「短空長多」 購買房地產時機連12月樂觀

根據中央大學台灣經濟發展研究中心「購買房地產時機」指數，顯示今年7、8月較為樂觀、指數皆為115.1點，與去年5月疫情嚴峻時的87.7點相較，勁揚27.4點，且六都住宅房價年增率約為1.5%至7%左右，表示民眾對房市信心仍在。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，「購買房地產時機」指數，透過調查掌握民眾對目前是否為購買房地產之好時機看法。指數100以上代表樂觀，像是2021年6月指數約為113點、7月與8月皆為115.1點，可見民眾在經過半年對疫情與房市的觀察，對房地產購買信心仍然保持樂觀，並有增溫趨勢。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，以2020年8月為分水嶺，8月以前指數皆落於100點以下的悲觀水準，顯示民眾購屋心態偏觀望；8月以後指數反轉向上，超越絕對水準100點，之後即便歷經選擇性信用管制、實價登錄2.0、房地合一稅等新制衝擊，及國內疫情升溫，指數仍維持在偏高水準，顯現疫情不影響購置不動產意願。

進一步統計六都住宅平均單價來看，今年和2020年相比，房價全未因疫情鬆動，六都房價全上揚。

尤以台中、台南房價回升最強勁，漲幅分別達6.8%、6.5%，就算是漲幅較含蓄的新北，價格也年增1.5%，每坪均價來到34.2萬元水準，整體房市呈現穩定走揚。

先前外界曾以SARS導致價跌，推測新冠疫情對房市的影響，江怡慧說明大環境上的三點相異處，致使「因同果異」：

一，景氣背景不同，SARS發生前，房市在景氣循環低點，但這回則是處於上升期。二，房貸利率不同，過去房貸利率高，融資負擔大，遂使SARS引發經濟恐慌，成為壓倒房市的最後一根稻草，但現今利率極低，拒絕歷史重演。三，游資水位不同，現今的低利條件，使市場游資充沛，由於大量資金需找尋理想投資標的，勢必停泊至房市，即使政府打炒房，房地產購買信心仍強勁。