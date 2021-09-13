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可成：Q3營收展望預期持平

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

可成（2474）表示，目前整體市場供需仍受缺料影響，惟產品組合持續動態調整，加上來自新產品/新客戶貢獻，以及遞延出貨效應，第3季營收展望預期持平。

可成8月份營收32.47億元，較7月份的34.71億元，月減6.5%；較去年同期的77.24億元，年減58%。

該公司表示，8月份營收表現與7月大致持平。相較去年同期減少，除因今年起不再認列泰州廠營收，整體供應鏈缺料導致客戶放緩拉貨速度，加上COVID-19病毒變異疫情擴大衝擊全球運能，均為同比下降主要原因。

累計前八個月可成合併營收297.49億元，較去年同期557.3億元，年減46.6%，主因泰州廠今年不再計入營收，以及供應鏈缺料影響，符合公司預期。

營收 可成

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