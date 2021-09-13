快訊

獨／才開1年！王品「町食」月底熄燈 用餐送龍虎斑

幼兒園群聚案延燒 鄭文燦：桃園擴大匡列31人採檢

Dropbox在台韓新增網路連接點 加速資料傳輸

中央社 / 台北13日電

雲端服務Dropbox今天宣布已在台灣、南韓增加網路連接點，使用者可更直接存取亞太地區資料中心，提供更短的延遲與連線時間、更高的傳輸速度。

Dropbox網路連接點（PoP，point-of-presence）主要由網路與通訊設備、Linux伺服器組成。目前Dropbox在全球擁有31處網路連接點，亞太地區據點除了原先的日本、新加坡和澳洲，現在加入台灣及南韓2個新據點。

此次新增的網路連接點是Dropbox全球網路的延伸，並設有代理伺服器；網路連接點可補足如區域網路同步、差異同步等現有內建技術，提升上傳及下載速度，亞太地區所有Dropbox使用者皆可就近使用這些網路連接點。

Dropbox亞太區與日本市場技術解決方案負責人岡崎隆之表示，透過在Dropbox使用率提升的地區建立網路基礎設施並新增網路連接點，得以讓這些地區有效運用專用的頻寬承載網路流量。

岡崎隆之強調，隨著5G網路在台灣愈來愈普及，新的網路連接點可確保終端使用者與虛擬化資源的連線品質，提供更短的延遲與連線時間、更高的傳輸速度，同時能提升安全性。

Dropbox於2007年推出雲端同步儲存和文件備份的功能，到2021年已轉型為智慧協作空間，業務遍及180個國家與地區，並有7億多名註冊用戶。自2016年起，Dropbox觀察到亞洲整體流量的成長，決定在亞洲各地擴展邊緣網路，從東京、新加坡及澳洲先行。

由於台灣的協作工具需求增加且技術創新成長顯著，Dropbox今年6月宣布聯強國際成為首個加入Dropbox合作夥伴計畫的台灣經銷商，聯強國際將推廣Dropbox Business與HelloSign等一系列產品，並提供應用指導與支援。

Dropbox 雲端服務 日本

延伸閱讀

南韓26億美元「泡菜幣」將消失 投資人恐面臨加密擠兌

神學士軟化？將允女性打板球 否則面臨國際禁賽

南韓疫情擴散 法前衛長抗疫不力「危及他人性命」遭訴

澳洲南部天氣不佳 「飛鼠一號」火箭延期升空

相關新聞

該如何提離職？大公司、小公司眉角大不同

說再見從來都不是一件簡單的事，「該如何提離職」也讓不少上班族傷透腦筋。薪資查詢網站比薪水表示，提離職的方法在本質上其實只...

就是想買房 購買房地產時機連12個月樂觀

中央大學台灣經濟發展研究中心最新「購買房地產時機指數」顯示，雖然疫情升溫，國人仍想買房，今年8月達115.1，已連續12...

豐興廢鋼盤價每噸上漲300元 鋼筋每噸漲200元

豐興（2015）今（13）日開出盤價，國内廢鋼每噸調漲300元，鋼筋每噸調漲200元，型鋼產品基價平盤。

疫情趨緩健身房恢復營業 柏文拚營收逐月回升

疫情趨緩，經營「健身工廠」的柏文健康旗下據點在7月底陸續恢復營業，帶動8月合併營收新台幣1.15 億元，月增111.52...

照服產業大量徵才 北市就服處釋456工作機會

中秋連假前最後一波徵才活動，就業市場餐飲業退守，照服產業急起直追，北市勞動局就服處各就服站邀集七家知名企業於各就服站舉辦...

中鋼打造道路鋪面卓越品質 轉爐石粒料3D特性

中鋼（2002）致力於節能環保及減碳工作，對於循環經濟及資源再利用之推行更是不遺餘力。轉爐石為一貫化作業煉鋼製程中所生產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。