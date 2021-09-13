Dropbox在台韓新增網路連接點 加速資料傳輸

雲端服務商Dropbox今天宣布已在台灣、南韓增加網路連接點，使用者可更直接存取亞太地區資料中心，提供更短的延遲與連線時間、更高的傳輸速度。

Dropbox網路連接點（PoP，point-of-presence）主要由網路與通訊設備、Linux伺服器組成。目前Dropbox在全球擁有31處網路連接點，亞太地區據點除了原先的日本、新加坡和澳洲，現在加入台灣及南韓2個新據點。

此次新增的網路連接點是Dropbox全球網路的延伸，並設有代理伺服器；網路連接點可補足如區域網路同步、差異同步等現有內建技術，提升上傳及下載速度，亞太地區所有Dropbox使用者皆可就近使用這些網路連接點。

Dropbox亞太區與日本市場技術解決方案負責人岡崎隆之表示，透過在Dropbox使用率提升的地區建立網路基礎設施並新增網路連接點，得以讓這些地區有效運用專用的頻寬承載網路流量。

岡崎隆之強調，隨著5G網路在台灣愈來愈普及，新的網路連接點可確保終端使用者與虛擬化資源的連線品質，提供更短的延遲與連線時間、更高的傳輸速度，同時能提升安全性。

Dropbox於2007年推出雲端同步儲存和文件備份的功能，到2021年已轉型為智慧協作空間，業務遍及180個國家與地區，並有7億多名註冊用戶。自2016年起，Dropbox觀察到亞洲整體流量的成長，決定在亞洲各地擴展邊緣網路，從東京、新加坡及澳洲先行。

由於台灣的協作工具需求增加且技術創新成長顯著，Dropbox今年6月宣布聯強國際成為首個加入Dropbox合作夥伴計畫的台灣經銷商，聯強國際將推廣Dropbox Business與HelloSign等一系列產品，並提供應用指導與支援。