該如何提離職？大公司、小公司眉角大不同

說再見從來都不是一件簡單的事，「該如何提離職」也讓不少上班族傷透腦筋。薪資查詢網站比薪水表示，提離職的方法在本質上其實只分兩種。第一，直接開口提離職，第二，透過離職信提離職。

那到底要選擇哪一個比較適合自己？比薪水進一步建議，在大公司工作的人，盡量選擇用「離職信」來離職，如果在小公司工作，就可以透過口頭的方式向老闆提出離職。

比薪水指出，因大公司相對比較有制度，對於人事上的變動會需要按照流程來走，所以即使跟主管、老闆關係很好，離職信還是要準備好，這是對你的保障，離職信等同於紀錄，如果日後真的有糾紛，他就會是你不可或缺的證明文件。

如果覺得對主管、老闆不好意思，那你可以在私下時不時分享，近期對工作有新的規劃和期待，讓他們先有個心理準備，這樣的行動也會讓主管、老闆感受到你對彼此間關係的重視，既留下友善的關係，也同時順利傳達將離去的計畫。

如果在小公司工作，比薪水則建議，可以透過口頭的方式向老闆提出離職，因為小公司大家的關係會比較近，藉由面對面對話較能顯示個人對這份工作的重視，在無預警的狀況下直接發信，容易讓收信人有種疏離的感受，這種光想就有點尷尬的場面，能避免就避免。

不過建議在談話後，可以正式發出一封信給對方，把談話內容中所提及的細節都列清楚，確認雙方的認知沒有出現落差，也可在信件中再次表達自己對公司的感謝。

至於離職信又該寫些什麼內容呢？比薪水指出，離職信應具備四大要素，包括：明確傳達離意為第一，以及離職時間與程序確認，並訂出最後工作日、工作任務盤點與交接，最後別忘了要向公司表達感謝。