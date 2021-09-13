照服產業大量徵才 北市就服處釋456工作機會

中秋連假前最後一波徵才活動，就業市場餐飲業退守，照服產業急起直追，北市勞動局就服處各就服站邀集七家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出456個職缺。歡迎民眾踴躍參與，歡迎準備求職，社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾，可親自至台北市各就業服務站，參加現場徵才活動。本週邀請廠商目前皆無勞資爭議以及無薪假狀況。

勞動局長陳信瑜表示，疫情瞬息萬變，本以為可撥雲見日的雨過天青，就在幼兒園風暴中再度化為幻影，打亂餐飲業的中秋連假前佈局，而隨著移工政策不確定性增高，照服員的市場也呈現大幅搶才需要，陳信瑜解釋，照服員雖是高勞力的工作，刻板印象也多是辛苦、吃力，但這個建立在信任關懷基礎上有溫度的工作，為三明治世代減低照顧壓力的負擔，成就更高的勞動價值，且照服員的薪資結構非僅止於表面的時薪數字，還另有特殊照顧加給、轉場津貼、特殊時段加給、證照津貼及久任獎勵等津貼，總薪資往往可上看4萬以上，而且只要符合條件，還可搭配政府推出「安穩僱用計畫2.0」及「特定行業就業獎勵」雙利多方案，加領獎勵津貼高達12萬8,000元。

本週照服員需求職缺達216名，愛護家長照機構釋出156名職缺居冠，其中居家督導員，薪介於33K-38 K，以及語言治療師職缺，論件計酬，每件1, 050元-1,380元，需高考語言治療師證照，歡迎具有復健醫學專業背景人士前來兼職。

另外延續上週徵才知名連鎖速食店安心食品(摩斯漢堡)及連鎖餐飲業者爭鮮壽司，尚餘儲備幹部45名，及50名計時兼職人員待補齊，除了薪資福利優渥外，還有海外派駐工作機會，此外前來爭鮮求職面試打卡還可收到獨家精美小禮物。

陳信瑜指出，本週徵才廠商尚有三商家購(美廉社)、全聯、台北市私立真平安長照機構、惠康百貨，目前政府推出「安穩僱用計畫2.0」提升企業僱用效率，如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，為提高求職者就業動機，加領獎勵津貼，針對應畢生還有「青年就業獎勵計畫」，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

陳信瑜強調，北市就服站現場徵才防疫措施嚴謹，除了要戴口罩、消毒雙手、採實聯制外，為避免近距離的飛沫傳染，現場更架設隔板，讓面試雙方都能安心以對。就服處表示，此次徵才活動時間地點，14日在北投就服站舉辦，15日在內湖就服站， 16日在景美、西門及南港東明就服站舉辦。

「就業媒合服務完全免費！」陳信瑜提醒，活動相關訊息請洽台北人力銀行的OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線(02)2308-5231。