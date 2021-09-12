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台康生技邁向國際 獲台北生技國際躍進金獎

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台康生技（6589）雙引擎營運模式邁向國際市場成果豐碩、並備受肯定，11日獲頒今年台北生技國際躍進金獎。今年以「HER2 乳癌標靶生物相似藥 EG12014 跨越國際合作暨生物藥品委託研發製造（CDMO）業務同步邁向全球市場」，角逐台北生技獎，雙軌營運邁向國際成果躍進，獲所有專家與評審青睞奪得金獎殊榮。

台康生技成立至今八年，第一個生物相似藥EG12014年初完成臨床三期試驗主要試驗指標數據分析，達到生物相等性標準，並將送交美國FDA及歐盟EMA新藥上市許可申請。

在全球行銷佈局方面，台康生技也於2019年4月授權瑞士諾華集團旗下Sandoz藥廠除台灣及中國大陸以外的全球專屬授權銷售合約。一旦上市將於Sandoz藥廠已布局的全球100個國家的銷售渠道進行國際銷售。是從台灣邁向世界的一個重要里程碑；本次獲獎將更肯定台康生技在輔助推升台灣生技產業往國際化推動之卓越貢獻。

今年政府藉由生技醫藥產業發展條例修訂，鼓勵推動生物藥CDMO產業邁向國際。台康生技CDMO業務國際接軌已近成熟，2015年開始進入國際市場且全球累積客戶達21個國家，海外客戶委託案件更高達138件以上。營收也以海外為主要營收來源且每年倍增國際耀進。在國際間的競爭實力亦日漸成熟穩健，並快速搶入國際賽局。

本次獲評審團肯定，再次證明雙軌引擎持續發動並飛向國際。目前CDMO及自主產品雙重營運業務，皆已和全球接軌並穩定成長。獲獎肯定這幾年來的團隊努力，台康生技更有使命深根台灣厚植實力邁向國際競爭之林。

台康生技 營收

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