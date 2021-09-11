傳財務吃緊？台開：絕非事實

對於近期外界傳出台開（2841）集團財務吃緊一事，對此台開今（11）日發表聲明強調，公司最新第2季財報顯示，集團資產達355億餘元、淨值更高達168億餘元，絕無外界所傳財務吃緊之情形，且無新的資產遭查扣之事，部分媒體內容為不實報導。

台開發表三大聲明指出，首先公司最新第2季財報中已揭露，台開資產高達355億餘元、淨值更高達168億餘元，絕無財務吃緊之情形。

其次，台開強調，集團與台中商銀融資相關問題，公司已在7日已交付台中商銀9月份的應付款項。至於法院扣押資產部分，公司已於去年11月、今年1月間，數次於公開資訊觀測站發布重訊說明該事，且公司並無新的資產遭查扣，部分媒體對集團資產扣押一事、為不實報導。

最後，台開表示，公司自88年民營化以來，以響應政府政策、發展國家經濟為己任，並為台灣開辦30餘處辦理工業區開發，總面積共約3,976公頃，但民營化後除遭遇精省政策，又面臨各縣市政府改朝換代，開發工業區投入資金無法回收。

台開強調，公司陸續向中央機關、民意代表陳情，但縣市政府卻仍不願返還台開相關款項，也不願積極出售土地償還開發成本，才導致目前現金流受限情形。