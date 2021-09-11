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璨樹來襲！超商見機推優惠 泡麵、吐司好便宜

經濟日報 / 記者楊涵婷/台北即時報導

秋颱「璨樹」來襲，萊爾富三重美堤店已先行拆解，其他分店則推出相關優惠；OKmart與全台消費者共同防颱，今、明兩天推出多款防颱必備商品，包括如泡麵、餅乾、電池、大公升礦泉水等；新光三越台北七家分店明（12）日將暫停營業一天。

強烈颱風璨樹來勢洶洶，中央氣象局昨（10）日下午5時30分發布陸上颱風警報，台東、恆春半島及屏東等地區納入首波警戒範圍。位在新北市二重疏洪道旁、重新橋下市集的萊爾富三重美堤店，也因位處行水區內，每次發布颱風或防洪警戒後，就得先行拆解，已於昨日下午3點打包、進行撤離作業。

萊爾富除加強全台門市防颱宣導作業之外，也滿足民眾採買防颱商品之需求，除提高商品之備貨量一至兩成，同時也祭出優惠，讓民眾精省荷包安心買，平安防颱不缺糧，今日北海道風味家庭號吐司享特價39元，10月5日前，指定瓶裝水和零嘴，享第二件六折、維力炸醬麵重量碗享兩件60元。

OKmart雙響泡系列指定口味特價任選兩件58元、湖池屋北海道玉米濃湯口味、卡辣姆久V感厚切洋芋片派對包等大份量派對包任選第二件六折，而除了食品外，最怕遇到的停電問題，OKmart也推出「勁量鹼性電池四入（3、4號）」第二件五折優惠，另外針對會員也提供悅氏礦泉水6L、味丹多喝水6.2L等第二件六折，讓消費者能輕鬆備齊物資，安心防颱。

為顧及顧客及員工安全，新光三越台北七家分店明日將暫停營業一天，其餘各分店正常營業。若顧客有任何疑問，可至新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

因颱風來襲，宜蘭縣政府發布明日全縣停止上班上課，宜蘭傳藝園區同步宣布休園一天。

颱風 新光三越

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