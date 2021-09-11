高醫醫療體系人事異動 大同院長及岡山營運執行長換手

高雄醫學大學第9任校長楊俊毓今年8月底走馬上任，醫療體系旗下附設醫院也進行人事微調，其中高醫、小港及旗津醫院院長留任，大同醫院院長由傅尹志教授接任，高醫岡山醫院籌設營運處執行長由吳登強教授接任。

高雄醫學大學近日公告附設醫院人事，附設中和紀念醫院院長為鍾飲文教授，小港醫院院長為郭昭宏教授，旗津醫院院長為蔡忠榮副教授，三家醫院均由現任院長留任。郭昭宏並兼小港汕尾社區(日間照顧)長照機構籌設營運處營運長。

高醫岡山醫院籌設營運處執行長則由曾任高醫副院長、現任高雄醫學大學副校長的吳登強教授接任，大同醫院院長及大同建國社區(日間照顧)長照機構籌設營運處營運長則由傅尹志教授兼任，任期至111年7月31日止。

新任大同醫院院長傅尹志，曾任小港醫院副院長，因曾替被鱷魚咬斷手臂的高雄壽山動物園主任張博宇接合傷肢，創下全球首起鱷魚嘴下斷肢接合成功的案例，博得「「鱷魚先生」封號。行醫逾20年，專門接合斷指。

新任高醫岡山醫院籌設營運處執行長吳登強是胃腸科名醫，曾任高醫及小港醫院副院長，門診病人特多，常看診到天清晨才下診。赴美國哈佛大學擔任研究員時，參與的發炎性大腸炎的動物實驗研究論文，一舉登上重量級國際期刊「科學」。