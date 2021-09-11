台南重大投資需才孔急！Garmin之後三井outlet也將大徵才

台南吸引重大投資陸續完工需才恐急，國際智慧穿戴裝置及導航大廠Garmin投資台南90億台幣，9月生產線將啟動需要1千名職缺，勞工局協助辦理專場徵才效果相當好，作業員錄取都有7成5以上；位在高鐵台南站特定區的三井outlet也即將在年底或明年初完工開幕，初步需求數百人，三井團隊日前拜會南市勞工局促談人才招募合作，勞工局也將比照Garmin以專場徵才方式協助。

台南市勞工局從8月28日起連續4周辦理Garmin專場徵才活動，前2場都有2百多人預約面談，作業員錄取率都逾7成5，今天第3場北區文元文成元美里活動中心，因颱風取消，勞工局表示，已預約者都可參加9月18日安南區溪墘里活動中心的場次的面談，或是前往樹谷園區該公司進駐徵才面談，相關資訊可洽06-5895432。

勞工局表示，另日商三井不動產集團重大投資案 MITSUI OUTLET PARK台南（台南三井Outlet），位在台南高鐵車站特定區，是在台打造的第3座OUTLET購物商城，預計年底或明年農曆春節開幕，將提供上千個工作機會，為解決大量用人需求，三南奧特萊斯公司總經理藤野 隆史日前也拜會南市勞工局長王鑫基討論人才招募合作。

勞工局長王鑫基表示，會全力協助三井outlet所有品牌端廠商快速找到人才，台南市勞工局職訓就服中心將在官網設置求才專區，預定9月17日正式上線！首波職缺釋出數百名，每周會更新最新職缺，另在11月底會辦理專場招募活動。