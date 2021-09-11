拓凱8月營收首度突破8億大關達8.09億元創歷史單月新高

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）公布8月合併營收8.09億元，月增22.8%、年增28.3%，不但首度突破8億元大關，創歷史單月營收新高；累計前八月合併營收53.01億元、年增17.3%，亦創同期新高。

拓凱8月營收創高，主要受惠於自行車出貨順暢，球拍、安全帽、醫療及電子元件出貨，也都比預期為優。法人估，以目前接單狀況，加上自行車出貨遞延挹注，9月營收有機會比8月高，第3季營收上看23億元，可望創單季營收歷史新高。

拓凱上半年合併稅前淨利5.72億，歸屬母公司稅後淨利4.09億元、年增46.4%，每股稅後純益4.50元，獲利創歷年同期次高。

鑑於自行車整體產業及主要客戶需求強勁，拓凱也積極擴增自行車各項產品的產能投資，除已通過越南廠3,500萬美元投資，越南廠也順利於7月開始小量試產。

另外，廈門子公司在6月增加人民幣5,820萬元投資，擴增自行車車架及輪圈產線，以超前布署把握未來幾年蓬勃成長的自行車產業商機。

拓凱表示，第3季進入自行車的旺季，自行車產業整體需求爆增，隨著各國陸續解封與各項運動賽事陸續恢復舉辦，球拍、安全帽接單狀況比預期好。

電子元件TOF也受惠美系手機新機型7月開始量產，法人推估，拓凱配合各項產品在越南平陽省、台中及大陸廈門的擴增產能陸續於今年投產，全年營收可望優於去年。

至於全球航空產業在內裝零部件部分，今年下半年也看到逐漸恢復的曙光，集團所屬航空產品將繼續深耕在飛機座椅及相關內裝等利基零部件的經營發展上。

自行車 營收

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