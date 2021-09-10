新北都更新制 住戶少拿3~5%坪數

新北市府考量近年工程原物料上漲，影響建商投入都更意願，檢討「新北市都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」，9月8日正式上路，平均調整幅度達11%左右。都更處評估，新制會讓都更戶少拿3%-5%的坪數。由於調幅不少，有都更戶說，那就等原物料成本下降再來談。

一般都更案分兩種，一種「協議合建」，只要建商、地主雙方達成共識便可都更。另一種則是「權利變換」，會找估價師，依地段、房價、營造成本等「估價準則」來估算分配比例。

許多建商向市府反映，建商與民眾在「權利變換」都更案中的「共同負擔比」從2015年至今沒有調整過，但原物料在6年間卻漲了20%，全要建商吸收，利潤越來越低，對都更案興趣缺缺。

新北市府經過1年多討論，於8日起調高建物成本計算基準，平均漲幅達11%。也就是說，建商與住戶未來在談都更時，共同負擔內的營建工程費用將會提高，住戶平均會少拿到3％至5%的坪數，50坪的房子恐少2坪，瞬間失去一個小房間。

「有錢的是建商，窮的是百姓」都更戶陳先生說，政府近年好不容易說服一些民眾配合都更，沒想到現在又走回頭路；新制上路後，一般民眾將至少損失數十萬。陳先生表示，近期有建商在找他談，不過若現在建商要以原物料成本增高作理由，犧牲民眾權益，那可以請建商等原物料成本、房屋造價下降後再來聊，市府此舉可能使民眾產生抗拒心態，延宕新北市都更進度。

新北市議員陳錦錠則認為，其實每個案件分配比例皆不同，但若是建築成本提高，建商賣屋時的價錢通常也會拉高，對都更戶來說，他們分配到的房屋價值便會增加，其實是有可能達成雙贏的局面，民眾未必會因此就不參與都更。