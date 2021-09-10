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「海上最美伸展台」芝蘭海上觀景平台 新亮點華麗現身

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
芝蘭公園海上觀景平台依原訂時間9月11日正式對外開放，讓民眾可以體驗「海上最美伸展台」踏浪斜暉相映的美景。 圖/觀光局提供
芝蘭公園海上觀景平台依原訂時間9月11日正式對外開放，讓民眾可以體驗「海上最美伸展台」踏浪斜暉相映的美景。 圖/觀光局提供

北海岸一直以來是民眾自行車旅遊熱門景點，不管是漂亮的海岸、浪濤或是美麗的夕陽。特別是新北三芝的「淺水灣」總有許多遊客前往踏浪觀賞夕陽餘暉，並在淺水灣商圈搭配下午茶點來好好享受這餘韻。交通部觀光局北觀處原訂於9月11日上午辦理「芝蘭公園海上觀景平台啟用典禮暨自行車騎遊活動」，因應強颱璨樹來襲，活動取消，但芝蘭公園海上觀景平台仍依原訂時間9月11日正式對外開放，讓民眾可以體驗「海上最美伸展台」踏浪斜暉相映的美景。

芝蘭公園海上觀景平台原建於1990至1991年間，原先有二層平台、高約3米，平台可銜接一旁公園步道及淺水灣沙灘，過去是北海岸的夏日休閒勝地，後因長期海水侵蝕，經專業團隊評估後認為有安全疑慮而拆除。經中央與地方共同合作，耗時2年多，進行原址重建，新設3公尺高、57公尺長的波浪般護欄平台，並邀請三芝在地藝術家胡棟民等人，與環境美學專家陳俊良攜手合作設計，打造象徵婚戒的浪漫意象裝置，營造給予新人及情侶滿滿的祝福，透過平台步道民眾可欣賞淺水灣美麗的夕陽景色並眺望無敵海景，美不勝收。

有海上最美伸展台之稱的「芝蘭公園海上景觀平台」將成為北海岸國家風景區內最新亮點，其坐落於「雙灣」自行車道旁，日後來到淺水灣可以騎著自行車享受微風徐徐，於淺水灣商圈享用特色店家的咖啡與下午茶點，並觀賞淺水灣夕陽，帶動北海岸觀光圈及相關觀光產業發展。

觀光局2021主推自行車旅遊觀光活動，整合各管理處路網規劃，結合區域觀光圈、自行車、食宿遊、在地業者，並與旅行社合作開拓市場販售遊程，推出16條多元自行車路線、六大類型態等。「雙灣」自行車道即屬其中之一條北海岸線，未來將持續推動交通部在自行車的政策與理念，陸續提供結合地方特色及自行車觀光資源，行銷自行車旅遊。

北觀處處長陳美秀表示，為推廣自行車旅遊，打造北海岸完善自行車動線相關設施，包含「雙灣」、「灣塔」、「萬金」、「湖海灣」沿線景觀設施改善，並在動線端點規劃公共自行車租賃站、大眾運輸及多元服務設施，民眾可闔家前來體驗北海岸4大自行車動線，暢遊濱海風光、體驗騎遊樂趣，並搭配芝蘭公園海上觀景平台，串接周邊商圈及多元自行車道，營造北海岸旅遊廊帶，帶動疫後觀光的國內外旅遊。

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