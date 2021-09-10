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強信8月營收年增44.77％ 創兩年來新高表現

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

全球工業縫紉機零配件大廠強信-KY（4560）公布8月合併營收1.58億元，月增1.8%、年增44.7%，為連續六個正成長，並創兩年來新高表現；累計前八月合併營收10.76億元、年增45.8%。

法人指出，第4季為傳統旺季，且在全球成衣市場終端庫存消化速度強勁帶動，以及因東南亞疫情嚴峻而逐漸發酵的轉單效應下，強信業績仍有持續創高的機會。

強信表示，公司訂單能見度明朗，且第4季為傳統旺季，今年營運表現逐季成長可期，主要動能來自全球成衣市場需求強勁，尤其歐美解封後引發的報復性消費，帶動終端庫存消化速度強勁。

目前，來自工業縫紉機廠對於刀具、針件組等零配件的訂單，占整體營收比重已躍升第二；而約13%的自動裝置產品，也受惠工業縫紉機廠為提高產品附加價值加大採購力道，將會是今年成長最快速的產品。

強信進一步表示，公司主要市場在中國大陸，新冠疫情相較他國穩定，自去年第4季以來即持續受惠成衣訂單轉向中國大陸生產的效益，而下半年以來的轉單效益可望更為明顯。

主要因為東南亞地區疫情爆發，嚴重衝擊當地製造業，尤其東南亞主要的成衣生產國越南；根據當地紡織和服裝協會統計，今年以來有逾三成成衣廠倒閉，在轉單中國大陸生產已屬必要作法下，將成為強信第4季旺季效應以外的另一波成長動能。

強信指出，加速縮短新員工的學習曲線，會是未來最重要的工作之一，公司第1季提前因應全球成衣市場強勁需求，大舉招聘新員工，而相較其他製造組裝業，強信屬於機械行業的特性，因此熟手員工的養成時間更長。

同時，公司也致力於內部自動化生產效率的提升，並積極投入智能針織自動化設備的開發，目前已有多項整合性產品陸續送樣，並有出貨實績，今年可望看到明顯成果。

東南亞

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