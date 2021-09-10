永豐餘8月營收創14個月新低 華紙預計10月漲價

永豐餘（1907）公告8月營收58.63億元，年減4.52%、 月減15.76%，創14個月以來新低點，主要反映揚州工紙廠因防疫停工，不過，由於揚州廠目前已恢復運作，預期9月營收可望大幅優於8月表現。華紙（1905）公告8月營收16.97億元，年增16.44%、月減4.6%，為近半年低點。華紙表示，上月營收下滑主要反應鼎豐廠歲休，另，因成本上漲，預計10月全面調漲產品價格5-10%。

永豐餘表示，8月營收衰退主要因揚州工紙廠配合揚州市政府防疫要求暫停生產，停工期間約3周左右的時間，目前已恢復運作，由於先前封城影響銷售，解封後短期需求應會加溫，加上當地已回到正常生產秩序，將使營運回穩。另外，越南廠8月也受疫情干擾，使客戶下單意願降低，但預期最壞的情況將過去，整體9月將好過8月表現。

展望第4季，為造紙業產業旺季，不過，永豐餘表示，今年因疫情變數太多，目前對景氣仍看不準，部分客戶受限於各地疫情變化，訂單狀況互有消長，將審慎評估來自原物料供需狀況、勞動力及物流運輸的營運風險。

華紙表示，大陸鼎豐廠歲休改善環保設施，從8月10日開始，由於今年歲休期較長，將持續到9月下旬，為期超過1個月，因此，8、9月營收都受到影響。

此外，由於生產成本持續增加，包括第4季煤炭價格是去年同期的兩倍，木片價格也持續飆高，亦較去年倍增，在廢紙方面，近三個月也漲了三成，因此，華紙10月開始預計全面調漲產品價格，包括紙與紙板皆將調漲5-10%，以反應成本增加。