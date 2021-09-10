快訊

甄子丹感謝小18歲愛妻 上節目自爆當初不知道她那麼嫩

永豐餘8月營收創14個月新低 華紙預計10月漲價

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

永豐餘（1907）公告8月營收58.63億元，年減4.52%、 月減15.76%，創14個月以來新低點，主要反映揚州工紙廠因防疫停工，不過，由於揚州廠目前已恢復運作，預期9月營收可望大幅優於8月表現。華紙（1905）公告8月營收16.97億元，年增16.44%、月減4.6%，為近半年低點。華紙表示，上月營收下滑主要反應鼎豐廠歲休，另，因成本上漲，預計10月全面調漲產品價格5-10%。

永豐餘表示，8月營收衰退主要因揚州工紙廠配合揚州市政府防疫要求暫停生產，停工期間約3周左右的時間，目前已恢復運作，由於先前封城影響銷售，解封後短期需求應會加溫，加上當地已回到正常生產秩序，將使營運回穩。另外，越南廠8月也受疫情干擾，使客戶下單意願降低，但預期最壞的情況將過去，整體9月將好過8月表現。

展望第4季，為造紙業產業旺季，不過，永豐餘表示，今年因疫情變數太多，目前對景氣仍看不準，部分客戶受限於各地疫情變化，訂單狀況互有消長，將審慎評估來自原物料供需狀況、勞動力及物流運輸的營運風險。

華紙表示，大陸鼎豐廠歲休改善環保設施，從8月10日開始，由於今年歲休期較長，將持續到9月下旬，為期超過1個月，因此，8、9月營收都受到影響。

此外，由於生產成本持續增加，包括第4季煤炭價格是去年同期的兩倍，木片價格也持續飆高，亦較去年倍增，在廢紙方面，近三個月也漲了三成，因此，華紙10月開始預計全面調漲產品價格，包括紙與紙板皆將調漲5-10%，以反應成本增加。

營收 華紙

延伸閱讀

和碩新舊產品轉換 8月營收探近5個月低點

聯發科8月營收428.08億元 歷史次高

南山人壽前8月稅後純益504.2億元 年增57%

日本盼恢復社經活動 11月起打過疫苗將鬆綁防疫

相關新聞

東元會長黃茂雄主導鈺叡收購菱光 較預期目標差

東元父子之爭，兒子黃育仁的菱光保衛戰暫時成功，鈺叡收購菱光，今天是最後收購日，不過鈺叡回應實際收購數量要以11日集保公布...

連兩個月打敗賓士 LEXUS憑什麼拿下民俗月豪華車冠軍

不畏疫情及民俗月影響，8月台灣車市迎來3.3萬台優於市場預期的成績，其中豪華車市場競爭格外激烈，和泰車旗下LEXUS以2,006台險勝賓士的2,002台，不過這已經是LEXUS連續兩個月稱霸豪車市場。

17LIVE集團CEO小野裕史宣布全球品牌重塑

亞洲最大影音直播串流娛樂平台17LIVE，成立六年以來，全球註冊用戶已超過5,000萬。鑑於日本市場營運連創佳績、市場潛...

疫情使貨運物流大增，相關工會發起連署籲資方補足人力

疫情為貨運倉儲業帶來新一波的繁盛期，貨運物流業員工工作量大增，但是食品製造業工會聯盟、台灣貨運倉儲產業工會、台灣宅配通（...

「生不如死」進行式！全台人口年減12萬人

內政部戶政司今（10）日公布最新人口統計，截至8月底為止，全台人口數來到為2,345萬人，約較上年同月減少12萬人；8月...

沙國調降亞洲客戶原油訂價 估下周汽、柴油價格不調整

受沙國調降10月授予亞洲客戶各級原油訂價條件，反應需求衰退擔憂影響，依中油浮動油價機制，預估下周汽油零售價格不調整或每公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。