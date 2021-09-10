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博惠「自體免疫細胞治療實體癌第四期」特管計畫獲准

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導

博惠生技宣布獲衛福部通過「自體免疫細胞(DC-CIK)治療實體癌第四期」特管計畫，該計畫與光田綜合醫院合作申報，8月24日經衛福部核准，9月8日經臺中市政府衛生局核准，即日起便可在臺灣實施治療。

目前博惠生技也積極與其他醫學中心洽商合作事宜，未來將依規定提出特管計畫申請。據了解，博惠生技與萬芳醫院合作申報特管計畫，已於去年底送出，預計可望於今年底獲得核准。

博惠生技團隊表示，本計畫採用自體免疫細胞治療，主要以採集患者的免疫細胞，經過篩選與培養活化後，以腫瘤內注射方式，將樹突細胞直接送達腫瘤微環境中，進而引發一連串免疫反應。

光田綜合醫院副院長禚靖表示：「特管計畫通過，臺灣癌友可在光田綜合醫院接受醫療團隊治療」。博惠生技總經理黃文振表示，本次博惠與光田綜合醫院申請特管計畫治療獲准的適應症包括肺癌、乳癌、腎細胞癌、胃癌、大腸直腸癌和頭頸部癌。

生技 腫瘤

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