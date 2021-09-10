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金萬林8月營收7,025萬元 年增100.76％

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

基因檢測大廠金萬林（6645）今（10）日公告8月營收7,025萬元，較去年同期成長100.76％；累計1-8月營收4.02億元，年增124.92％。醫院和檢測中心對試劑的剛性需求穩定，金萬林營收保持在高檔，新冠變種病毒疫情再現，國內的防疫檢測需求增加，預期將反應在公司營收成長。

金萬林表示，因應防疫措施需求，國內許多環境場所相關人員均需定期做核酸檢測，例如醫療照護人員、住院病人、陪病者均需於規定時間做核酸檢測，試劑的剛性需求穩定。金萬林研發的新冠肺炎檢測試劑，可以定量還可以分型，區分出變種病毒株，獲得多家醫院使用，近期國內爆出新冠變種病毒疫情，預期相關的檢測需求將再升溫。

目前，金萬林銷售新冠肺炎試劑、檢測耗材、檢測儀器、輔導系統化報告產出設置給近30間合作醫療院所及檢測中心，國內對抗新冠變種病毒疫情需求增加之際，金萬林可提供充足的檢測量能協助，業績亦可望持續穩定增長。

營收 疫情

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