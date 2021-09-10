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車廠8月表現 中華車、和泰車最厲害

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

農曆7月車市淡季不淡，多家車廠繳出漂亮成績，中華車（2204）單月營收35.6億元，年增達51.9%，表現最突出。和泰車（2207）186.7億元、年增28.9%，表現也相當突出，成為8月營運表現最佳的兩家公司。

中華車表示，8月營運亮眼，前八月累計合併營收223.13億元，年增10.8%， 中華車今年上半年代工收入、零件收入都有成長，部份子公司如協欣金屬、江申工業（1525）今年上半年營收表現也較去年增加。至於8月單月合併營收較去年同期增加，主要是代工收入大幅增加所致。

8月份雖然進入傳統的民俗月淡季，不過隨著解封後國人用車需求回溫，加上各廠牌銷售人員均無法出國休假，在各公司提供有吸引力的優惠方案之下，積極邀約客戶來挽回之前三級警戒時期流失的業績，使得展間人潮延續 7 月的熱絡情況，8月總市場達33,148台，比原先預期的市況提高了3 成左右，大大出乎業者的意料之外。

和泰車8月積極銷售，其中TOYOTA 8月登錄 8,998台(去年比96.8%)，COROLLA CROSS 銷售3,131 台，帶動8月汽車市場「疫外」驚喜，幾乎快佔了市場將近10%，另外日本進口RAV4本月銷售表現亦來到1,665台，以及 Altis 賣出 1,207 台，都是讓整體品牌銷售量大增的功臣。除了8月營收成長之前，今年累計前八月的營收1708.7億元較去年同期成長13.7%。

營收 中華車

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