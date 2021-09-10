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SCFI運價指數毫無意外續創新高 航線運費都上漲

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

運價指數不斷創新高，最新一期的SCFI貨櫃運價綜合指數達4568.12點，續創歷史新高後，較前一周4，502.65點，上漲65.51點，漲幅1.45%。包括遠洋線或近洋線所有航線運費全部都上漲。遠東到歐洲、地中海、美西及美東等主要航線運價也都再創新高，受惠運價持續上漲，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海第3季營收及獲利表現將交出漂亮成績單。

最新運價出爐，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達7,491美元，較前一周上漲48美元，漲幅0.64%；遠東到地中海運價每TEU達7,365美元，較前一周上漲76美元，漲幅達1.04%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達到6,322美元，較前一周上漲56美元，漲幅達1.04%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達到11,731美元，較前一周漲83美元，漲幅0.71%；而遠東到波斯灣、澳新、南非、西非及南美運費也都全面上漲。

法人指出，疫情使歐美碼頭運作效率降低，塞港及塞船漸成常態，且需求端維持熱絡，貨櫃產業為正向看法。

業界指出，疫情改變全球物流供應鏈，各地港口人力短缺等，造成歐、美大塞港的情況非常嚴重，讓全球海運市場一船難求，船舶都在各港口排隊等進港，使得全球船舶數量在短時間急缺，造成各市場需求大、供給少，近洋、遠洋線的貨櫃運價一起漲。

至於近洋線方面，各航線運費較前一周全面上揚，其中遠東到日本關東、關西、東南亞、韓國等運費較前一周全面上漲2-38美元。

航線

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