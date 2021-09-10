統一超受疫情影響 8月營收年減4.67%

統一超（2912）今（10）日公布今年8月營收215.79億元，年減4.67%；1-8月累計營收1721.82億元，年增1.14%，可見受今年春夏疫情加劇影響。統一超門市截至今年8月底店數共6,259家，年增6.44%。節令送禮預購業績則年增60%。

統一超表示，因應疫情後新常態，網購通路營業額持續成長；轉投資菲律賓7-ELEVEN、統一速達、博客來、統一精工等皆較去年同期成長。展望後勢，超商積極強化虛實整合與實體購物體驗，期能降低疫情干擾。菲律賓7-ELEVEN配合當地政府疫情管控，營運情況逐步改善。

因應數位轉型，統一超積極布局數位會員平台與多元線上購物，藉由「i預購」掌握線上購物商機、「i划算」拓展門市熟客團購網絡，並領先推出一站式外送平台「OPEN送」。

統一超欲打造在地最大、跨品牌的O2O會員服務平台，8月持續強化三大支付工具（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包），有效提升會員黏著度，帶動點數流通量累積突破6億點，會員貢獻度持續突破50%。

統一超因應門市經營團購需求，並積極提升門市經營團購便利性，創智能團購平台「i划算」讓門市與消費者皆能方便快速以優惠團購價買入熱門商品，上線一個月便吸引百萬會員加入。

並首創整合前三大外送業者入口平台的「OPEN送」，方便會員即時使用外送服務，帶動7-ELEVEN的外送訂單量較去年同期倍數成長。

統一超表示「i預購」持續掌握低接觸消費趨勢、擴大商品結構，並持續引進美容保養及推出開學季主題活動，更整合集團資源與台灣三星合作，導入最新旗艦折疊Z系列、Galaxy Watch4系列等多款新機。

因應節令送禮、居家團聚需求，引進排隊名店及品牌聯名合作禮盒，頂級肉品生鮮、家用電烤盤等周邊，滿足小家庭宅在家烤肉需求，使得整體預購業績較去年同期成長超過60%。