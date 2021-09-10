中秋連假改走替代道路 避開高速公路塞車

連續假期因大量車潮湧現，經常造成車流回堵情形。交通部高速公路局持續觀察國道易壅塞路段，並針對該等路段規劃替代道路，提供用路人選擇較快速的路線行駛。中秋節連續假期建議用路人可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改走替代道路外，並籲請住在易壅塞路段沿線居民，直接行駛省、縣道，避開國道塞車時段不用等。

高公局針對國道易壅塞路段規劃了四條國道長途及七條地區短途替代道路：

一、國道長途者，若國道主線壅塞時，建議改駛替代道路，避免塞在國道車陣中，包括國5頭城至坪林北向建議改道台9線、國3中港系統至彰化市區南向及國1國3新竹至臺南地區雙向建議改道台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改道台63線。

二、地區短程者，於國道尖峰時段儘量避免使用國道，並多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹雙向、國3土城至三峽雙向、國3三峽至大溪雙向、國1大雅至員林雙向、國3快官至草屯雙向、國3中興至中投北向及國3田寮至國10旗山地區等7條（替代道路路線可參考1968App或高公局網站）。