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內用救營收！王品台灣營收8月回升逾7成 但仍年減26%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

王品（2727）公布8月營收，兩岸合併營收14.1億，營運持續回溫，月增36.05%、年減18.91%，主因為去年同期的營收基期較高。隨著8月3日全台餐飲開放內用，台灣事業群營收回升至8.2億，月增71.42%、年減26.37%，衰退幅度較上月收斂。大陸事業群營收5.9億，月增5.41%、年減5.39%。累計前8月合併營收108.3億，較去年同期成長13.16%。

王品在雙北有超過百家門店，8月3日雙北內用禁令解除後，帶動營收提升。公司表示，8月受惠父親節檔期，首周末來客數、客單價均成長。此外，8月底4天內3度確診數加零，民眾到餐廳內用餐信心增長，王品各品牌也順勢推出「加零優惠」，刺激消費意願。

2020年疫情最嚴峻時，王品外送占營收整體比重最高僅15%，但經過一年半的疫情催化及內用禁令限制，消費者用餐習慣逐漸被改變，王品集團8月營收數據，內用與外帶、外送占比約7:3，外帶外送占比已提高至30%，顯示「內用+外帶外送」將成為餐飲主力營收結構。

中秋節將至，餐廳內用禁令雖解除，但容留人數限制嚴格，更多消費者傾向在家烤肉，王品旗下兩大燒肉品牌都推出澎湃的烤肉禮盒，「原燒」主打澳洲M8和牛與獨門漬物搭配；「肉次方」精選厚切肋眼、戰斧豬排等13款肉品。自有電商平台「王品瘋美食購物網」則以雙和牛組合應戰，限量500組在6天內完售，銷售成績不俗。

此外，隨著政府振興五倍券政策明朗，王品表示，將配合政策，提前發布優惠訊息，希望帶動第4季業績表現。

營收 王品集團

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