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國泰航空飛躍75年 與顧客同慶周年慶

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
顧客可擁有限量1,000套的國泰航空75周年飛機模型珍藏版禮盒套裝，每套共有七款飛機模型。 圖/國泰航空提供
顧客可擁有限量1,000套的國泰航空75周年飛機模型珍藏版禮盒套裝，每套共有七款飛機模型。 圖/國泰航空提供

國泰航空慶祝邁進75周年的重大里程碑，過去四分之三個世紀以來，國泰航空由一家小型的地區性航空公司，飛躍成為以香港為家的國際航空公司。國泰航空表示，我們一直以來的使命，旨在將顧客連繫到不同的人和地，為他們締造永誌難忘的經歷。 國泰航空特別為慶祝這次周年慶，推出一系列精彩獨特的產品及體驗，與顧客慶祝75年以來連繫彼此的喜悅，向我們並肩同行的旅程致敬，慶賀跟舊雨新知和不同事物相遇的愉悅，並一起展望重獲活力的美好將來。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示：「國泰航空於過去75年發展蓬勃，取得不凡的佳績。我們將顧客連繫到更多新航點，接收最先進的新飛機，並不斷優化顧客體驗。另一方面，我們也經歷了前所未見的挑戰，如全球疫症大流行，影響至今仍未止息。這70多年的經驗表明，國泰是一個堅靱的品牌。

「始終不變的是，我們對忠誠的客戶、敬業的員工和我們以香港為家的承諾。他們長期以來的堅定支持，造就國泰發展成為今天的企業。我們感激國泰的每一位支持者，誠邀大家一起慶祝我們的75周年，並期待與大家展開更多的旅程。」

國泰航空為紀念70多年用心連繫彼此，特意推出多款限量版珍藏精品。顧客可擁有限量1,000套的75周年飛機模型珍藏版禮盒套裝，每套共有七款飛機模型，包括國泰航空首架Douglas DC-3飛機Betsy，及機隊的最新成員空中巴士A321neo客機。

還有，435套限量版的金屬筆和卡片盒套裝，均由國泰機隊最後一架退役的波音747-400 B-HUJ客機升級改造，利用回收得來的鋁材製作而成，並刻上獨立產品編號。

顧客亦可選購紀念飛機掛牌，為行李箱增添趣味和紀念價值。每件行李掛牌均採用國泰的波音777-200 B-HND客機機身物料精工製成。䁥稱為Haneda Jet的客機，於1996年6月13日加入機隊，於服役期間接載了超過600萬位乘客。　

國泰航空亦與香港時尚生活品牌「住好啲」（G.O.D）合作，將機組人員的制服回收並升級再造，製作成各種配飾和家居生活精品，包括時尚別緻的拼布軟枕套、肩袋包、小手袋及小熊公仔等。

國泰航空慶祝成立里程碑之餘，亦不斷在各方面推動創新。國泰航空將創新意念帶到空中，啟用全新A321neo客機，為顧客帶來全球最愜意的短途旅程。A321neo客機在顧客舒適度、隱私和貯物空間均提升至更高層次之外，亦締造全球最先進的機上娛樂體驗。

這些具燃油效益的飛機，亦有助國泰航空持續推動航空業的可持續發展，實現集團於2050年前達至淨零碳排放的承諾。國泰為亞洲區內首批率先確立碳中和時間表的航空公司。

國泰航空將機組人員的制服回收並升級再造，製作成各種配飾和家居生活精品，包括時尚別緻的拼布軟枕套、肩袋包、小手袋及小熊公仔等。 圖／國泰航空提供
國泰航空將機組人員的制服回收並升級再造，製作成各種配飾和家居生活精品，包括時尚別緻的拼布軟枕套、肩袋包、小手袋及小熊公仔等。 圖／國泰航空提供

國泰 香港

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