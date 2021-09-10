17LIVE集團CEO小野裕史宣布全球品牌重塑

亞洲最大影音直播串流娛樂平台17LIVE，成立六年以來，全球註冊用戶已超過5,000萬，17LIVE集團全球CEO小野裕史今天宣告啟動品牌重塑計畫，將有助於拓展新市場時，建立強大的品牌影響力。

小野裕史表示，本次品牌重塑包括全球品牌名稱統一、全新企業識別(Logo)、集團願景與品牌使命等，持續擴大17LIVE平台成長幅度，以高使用率、高普及率為目標，立志成為全球直播串流產業領航者。

小野裕史今天在線上國際記者會表示，「17LIVE 2015年在台灣成立、2017年進入日本市場，現已擴張為擁有 900 多名員工、於全球 6 個區域市場皆設立辦公室的企業。未來17LIVE將以全球企業之姿，持續引領新世代溝通方式，持續發展更多創新直播技術與應用，讓使用者能隨時透過 17LIVE與人分享生活中每一個精彩時刻。」

「小野裕史」在會中分享了品牌重塑計畫；過去17LIVE會有因地域而異的品牌名稱，如在日本稱為「イチナナライブ」(“ichi-nana live”)、台灣是「17LIVE」、美國則是「LIVIT」。如今公司名稱和APP將統一更名為「17LIVE」（英文發音統一：one seven live），全面強化17LIVE全球化品牌形象。

17LIVE表示，嶄新公開的品牌Logo，數字1和7代表著「在17LIVE，可以跨越時空、更能直通全世界，讓人們在同片天空下，透過直播一起跨越七大洲，紀錄每個生活片段，共同珍藏稍縱即逝的時光。」紅色象徵「活力和樂趣」，更呈現「ON AIR」的意象，白色則強調直播無計劃、無腳本的「真實感」。在過去的世代，電視和廣播孕育了豐富的流行文化，接下來17LIVE將透過網路和最新科技，持續創造引領21世紀全新傳播文化的直播平台。