晶華8月營收3.82億元 受疫情影響年減27.48%

晶華國際（2707）8月集團合併收入3.82億元，比去年同期的5.26億元、減少1.44億元 （-27.48%），比7月份的新台幣2.68億元、增加新台幣1.14億元 （+42.54%）。比去年同期減少的主因仍是受疫情影響，雖然已降為二級管制，但餐廳內用仍有人數限制，以致無法達到滿載時的營收。累計1-8月合併收入為32.23億元，比去年同期33.72億元減少1.49億元（-4.42%）。

因應疫情警戒降級，晶華國際酒店集團旗下各飯店持續強化防疫措施以迎接國旅市場訂房以及餐廳內用開放的訂位，台北晶華酒店在今年初即斥資高額經費採購國防軍事等級的「紅外線熱像測溫儀」，在酒店出入口嚴格地管控消費者的健康狀態。日前更與台灣半導體照明大廠華興集團結盟、導入「非接觸式--BioLED 365 care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星飯店。在增加客房、餐廳與公共區域的消毒清潔頻率的同時，也全面執行消費「實聯制」與餐點「實名制」，外帶餐點皆附有「安心小卡」，詳實記錄餐點製作時間與食用建議，烹調廚師與包裝人員皆簽名以示負責，為消費者的飲食安全層層把關。

展望後市，九月份即將來臨的中秋佳節，除了帶給酒店中秋月餅禮盒的商機之外，四天連假也會帶動住房以及餐飲的收入，各酒店紛紛推出住房以及餐飲專案，台北晶華酒店的中秋家宴專案邀請親友住住套房、在房內享用團圓餐點，每房6,888元起。