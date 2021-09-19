《數字裡的真相》解密！他是比爾蓋茲「最喜歡的作家」

汗水、葡萄酒和發電能教我們什麼關於人的事

《數字裡的真相》是瓦茲拉夫・史密爾（Vaclav Smil）目前寫過最淺顯易讀的一本書。

瓦茲拉夫・史密爾是我最喜歡的作家，但有時候我會猶豫要不要跟人推薦他的書。他的著作非常出色，可是對普羅大眾來說往往太過詳細或冷僻了。（就連最聰明、最認真思考的讀者，可能也很難硬叫他們去鑽研日本人的用餐習慣或是天然氣。）儘管如此，我仍是個夠忠實的粉絲，不斷向朋友和同事介紹他的書，即使知道當中的大多數人不會聽從我的推薦。

這就是為什麼我那麼高興看到史密爾發表了他寫作以來最好讀的作品。去年秋天出版的《數字裡的真相》，包羅了他的寫作特質，並濃縮成一種易於閱讀的形式。我要厚著臉皮把這本書推薦給熱愛學習的人。

這次史密爾在一本書裡收的資訊可能是最多的，然而也是最容易理解的。每章只有幾頁長，談及副標裡提到的71個真相之一。這三件事是我覺得特別有趣的：

1. 你可以感謝汗腺讓我們有這麼大的大腦。

人類是排汗的超級冠軍，我們比其他的哺乳動物更容易經由出汗把熱排出體外（部分原因是我們的毛髮很少）。史密爾寫道：「我們人類在生命的賽跑中，既不是跑得最快的，也不是效率最高的，但多虧了排汗的能力，我們絕對是最堅持到底的。」

我們的祖先比他們所獵食的動物更有耐力，因此能長時間追捕豐富的蛋白質來源，為人腦發育提供燃料。下次你在大熱天覺得難受時，就想一想流汗是怎麼變成讓你如此聰明的原因！

2. 法國人喝下的葡萄酒比以前少很多。

史密爾寫道，在法國「葡萄栽培學、飲酒習慣與葡萄酒出口，已長久確立為民族認同的重要符徵之一」。1926年，普通法國人喝掉了136公升的葡萄酒，真是令人驚歎。可是到了2020年，這個數字已經減到只有40公升。

現在法國人的葡萄酒消費量是一個世紀前的三分之一，這個概念是我意想不到的，理由在於它可能透露的社會變遷。整體來說法國年輕人喝的酒減少了，但礦泉水和泉水的消費量從1990年以來增加了一倍。這是不是表示法國人愈來愈注重健康？難道1920年代的生活就是這麼陰鬱，讓人不得不喝酒？大家是不是用看電視、上網等等其他消遣取代了小酌葡萄酒？我很喜歡這本書強迫你去思考一個看似小眾的統計資料背後的故事的方式。

3. 1880年代可能是人類史上最重要的十年。

說到史密爾的寫作方式，我最喜歡的其中一點，就是他很善於把歷史寫進文章脈絡裡。儘管我們不禁想把現在這個時代視為空前創新的年代，但他認為，1880年代才是技術真正突飛猛進的時代。那十年間，發現了電和內燃機，加上稍微不重要但仍然重要的新事物，如原子筆、現代腳踏車及可口可樂。如果你想進一步了解1880年代帶給我們的發明，可以在這裡下載免費章節：

史密爾認為進步是間歇的，而非源源不斷的。人類將會經歷長時間的一成不變，然後會出現一項新發明，帶動一個迅速改變時期。舉例來說，愛迪生的發現讓電梯在1889年發明出來，這又讓我們建起像摩天大樓這樣的更高建築物，因為大家不再需要爬樓梯到頂樓。如

果沒有1880年代，今天的城市天際線看起來就迥然不同了。

如果你讀了《數字裡的真相》而且很喜歡，那你或許也會喜歡史密爾的新作《大轉變》（Grand Transitions）。（他是極為多產的作家，在全球疫情大爆發期間出了兩本書。）

《數字裡的真相》。圖／天下文化提供

這本新書在思索人口、農業、經濟、能源使用方面的轉變如何讓社會成形。它不像《數字裡的真相》那麼淺顯易懂，但題材非常有趣，我認為大家會覺得它值得一讀。

史密爾和我認識的其他人一樣，在回顧過去時找到許多喜悅和有魅力的事物。我這個人容易對科技很樂觀（可能偶爾還太過樂觀），所以很感激他對未來創新的天生懷疑態度，讓我面對現實一些。如果你在找人幫你了解歷史是如何聯繫在一起的，那麼你找不到比史密爾更好的人了——而《數字裡的真相》是很棒的起點。

(本文為《數字裡的真相》比爾蓋茲推薦文，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)

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