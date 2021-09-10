富邦媒8月營收72.24億元 創同期新高

富邦媒（8454）今（10）日公告今年度8月份營收為72.24億元，年增31.74%，營收再創單月同期歷史新高。1-8月合併營收為550.17億元，年增32.37%，再締新猷。

台灣線上零售業龍頭富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄。富邦媒指出，8月份momo網購營運穩健成長，年增34.4%，業績佔比突破九成；居家生活、美妝保健、健康休閒、3C家電、流行精品五大品類皆維持雙位數成長；行動購物年增41%，在網購業績佔比為76.2%。

momo表示，8月份的優異成績，主要受惠於父親節、情人節、中元節、中秋節四大節慶挹注，帶動按摩器材、餐廚用品、生鮮與食品、精品配飾等銷售表現，熱門議題東京奧運也掀起運動用品相關買氣，增添成長動能。

9月份中秋商機，momo推出第二波活動「中秋好食光」，有眾多系列月餅禮盒可供選購。針對今年宅在家烤肉熱潮，momo號召王品集團、屋馬、黑橋牌、漢克嚴選、大成、台畜等40大食品指標品牌，提供約500款烤肉食材。

momo表示，momo有許多供應商屬於中小型企業，且去年因應疫情也積極響應政府振興措施，投入資源從商品上架、廣告行銷資源挹注、提供教育訓練課程等，以協助中小型企業店家加速「數位轉型」，無痛跨足線上零售通路。

針對今年行政院推出的振興五倍券，momo表示，將全力配合政府相關措施，以期嘉惠更多受疫情影響的供應廠商，目前團隊已積極研擬相關規劃，期盼為振興經濟盡一份力。