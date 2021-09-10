威宏訂單穩定挹注 8月營收3.6億元維持年增走勢

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布8月合併營收3.6億元、年增29%，增幅較上月下降，主要因東南亞疫情反覆，影響實際生產出貨；累計前八月合併營收34億元、年增32%，維持年增雙位數走勢。

展望未來，威宏表示樂觀可期，強調目前在手訂單掌握度高，終端市場需求不減。

威宏指出，8月份東南亞疫情嚴重，其中威宏旗下越南廠配合當地政府防疫措施，採取「三就地」或只進不出等防疫政策，影響實際生產出貨。

威宏表示，越南疫情可望在本月得到有效控制，各大客戶並未因此下修訂單數量，待正式恢復生產動能，第4季旺季營運仍可期待。

而為有效分散生產風險，威宏積極拓展不同國家區域的生產基地，日前已拓展柬埔寨廠房規模，租用兩地約可擴增15至20條產線，待客戶正式驗廠通過後，將使產線調配更具彈性空間，更有能力迎接全球經濟復甦後的訂單爆發期。

展望未來，威宏仍維持審慎樂觀看法，由於歐美等國疫苗覆蓋率穩定上升，各大運動相關及輕奢包袋客戶對市場規模不斷擴張仍抱持相當正向態度，下單積極且訂單量大，並樂觀全球國境管制解封在即，可望挹注威宏營運重返榮景。