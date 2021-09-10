富邦媒8月營收續創同期新高 前八月業績站上500億元

富邦媒（8454）公告8月營收72.2億元，年增31.7%、月增0.69%，營收再創單月同期歷史新高。累計前八月合併營收再次突破歷史同期高點來到550.1億元，較去年同期成長32.4%，再締新猷。

富邦媒表示，8月份momo網路購物營運行駛於穩健成長的軌道，年增34.4%，業績佔比持續突破九成。包括居家生活、美妝保健、健康休閒、3C家電、流行精品五大品類皆維持雙位數成長表現。其中，行動購物年增達41%，在網購業績佔比約為76.2%。8月營收好過上月表現，主要受惠於父親節、情人節、中元節、中秋節四大節慶挹注，帶動按摩器材、餐廚用品、生鮮與食品、精品配飾等銷售表現；此外，全台熱門議題東京奧運，也掀起運動用品等相關買氣，為營收增添成長動能。

時序跨入下半年的購物旺季，首波momo《99狂購節》祭出眾多優惠好康，9月10日至9月12日包括「下單登記抽伊萊克斯」，萬元伊萊克斯高效抗菌智能旗艦清淨機，於活動期間內不限金額下單即可登記抽獎；另外還有「滿額送印花樂人氣商品」，單日累積消費滿2,999元就可登記領取印花樂手套鍋墊，或滿6,999可登記領印花樂老宅花磚保冷袋。

此外，9月份中秋momo推出第二波活動《中秋好食光》，除了有中秋月餅禮盒如小潘鳳黃酥、佳德鳳梨酥、Haagen-Dazs金典蒙娜麗莎冰淇淋月餅禮盒提貨券、香港美心流心系列月餅禮盒等可供選購。針對今年宅在家中秋烤肉熱潮，也號召王品集團、屋馬、黑橋牌、漢克嚴選、大成、台畜等40大食品指標品牌，提供約500款烤肉食材，掌握中秋商機。