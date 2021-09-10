疫情使貨運物流大增，相關工會發起連署籲資方補足人力

疫情為貨運倉儲業帶來新一波的繁盛期，貨運物流業員工工作量大增，但是食品製造業工會聯盟、台灣貨運倉儲產業工會、台灣宅配通（股）公司企業工會、統一速達公司企業工等貨運業工業發起連署，抗議資方賺飽飽，卻不增僱人力，導致員工過勞狀況加劇，勞動條件低落也未獲得改善，要求資方應盡快補足人力、提升勞動條件。

連署工會團體指出，依據工研院7月28日發布「疫情升溫對產業影響調查」結果，製造業有22.6%廠商指出因疫情刺激需求，反而導致訂單增加；21.6%廠商認為現階段疫情對公司沒有造成影響；另有40%廠商認為異地分流致產能調配不易、22.9%廠商指出產品物流配送有受阻現象。不只是呈現了台灣廠商的現況，同時背後的原因，正是反映台灣勞工「人力吃緊、低薪」的困境，在疫情底下更加艱困。

工會強調，經濟部統計，在製造業第1季製造業產值3兆5,581億元，年增14.62%，連續2季正成長。民生工業第1季產值為3,622億，年增率7.39%，依據上櫃公司的營收表現，自從去年新冠肺炎疫情爆發以來，各家貨運公司都創下前所未見的營收佳績，近來台灣本土疫情升溫，全國三級警戒的頒布反而使貨運倉儲業帶來新一波的繁盛期，營收、股價都一再突破新高，以統一速達（股）公司、宅配通為例，光是疫情初步升溫5月份單月，便已有破億的營收表現，宅配通股票更是從每股45元衝破到110元。

連署工會表示，營收佳績正是奠基於基層勞動者的辛勤付出上，貨運業每人每天的送貨量是還沒升級三級前的1~2倍，幾乎長時間處於過勞加班的高壓環境下。不管是「物流配送有受阻現象」、「異地分流致產能調配不易」，都只是再度凸顯了人力不足的問題，當疫情發生後，原先吃緊的人力，無法分流、無法休息，勞動部竟未透過集體產業協商的機制重新評估人力與資源調度問題，所做的只是開放資方可以提高貨運業延長工時上限、放寬七休一規定、縮短倉儲業輪班間隔。

工會呼籲民生相關產業業者、貨運業者，應盡快補足人力、提升勞動條件，不應該平時就在人力吃緊，而到關鍵時刻時，只能繼續壓榨基層的勞工。

參與這項連署行動團體如下：食品製造業工會聯盟、台灣貨運倉儲產業工會、佳格食品股份有限公司企業工會、台灣食品加工業產業工會聯合會、乖乖(股)公司中壢廠企業工會、養樂多(股)公司中壢廠企業工會、大榮汽車貨運（股）公司企業工會、台灣宅配通（股）公司企業工會、統一速達（股）公司企業工會、新竹縣富士達（股）公司企業工會。