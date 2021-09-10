自行車遊台灣！Booking.com奉上三個鐵馬旅行指南

在涼爽的秋天踩上踏板、騎著自行車，是近距離感受各地美好的絕佳旅遊方式之一。今年度觀光局更是將2021年規劃為「自行車旅遊年」，若旅人還在尋找下趟旅行靈感，不妨就規畫一場自行車假期，除了能一邊親近戶外，同時還能保持好社交距離。而為了給予旅人更多的假期靈感，Booking.com整理出三個「鐵馬旅行指南」，並推薦全台三個自行車道及優質旅宿，讓旅人可以作為參考，隨時隨地踩上踏板出發旅程。

Booking.com近期的調查了解到，有52%的台灣旅客欲在未來策畫一場避開搭乘大眾交通工具的旅程，此外，更有七成（70%）的台灣旅客，想在規劃下趟旅程時避開熱門觀光景點。而在此趨勢之下，自行車旅行成為旅人出外探索的絕佳選項，對此，Booking.com特別整理出三個不同的自行車旅行方式，以及相對應的小訣竅，提供給想要規劃鐵馬之旅的旅人參考。

對於熱愛騎自行車的人來說，自備自行車騎一整路絕對是最過癮的選擇了。Booking.com建議欲以騎車完成旅程的旅人，採取輕裝上路的方式以體驗最經典的自行車假期，雖然較耗費體力，不過調查也發現有將近半數（44%）的台灣旅人，認為此種方案最能好好探索在地風情呢！而開車搭配騎乘自行車的混搭組合，可說是公路旅行的新興玩法，旅人只要準備車頂架，就能夠帶著自行車一起出遊去。如此一來，即使是租車或到任何地方，都能立刻換成以騎車的方式探索該地區。最後，以租借自行車探索當地，也是許多人會選擇的輕便方案，透過搭乘火車等大眾交通工具，抵達目的地後再租台自行車，即可隨即用自己的步調探索附近名勝，同時也能享受嘗試騎自行車所帶來的樂趣。

為讓旅人能輕鬆自在規劃下一趟「自行車假期」，Booking.com精選出三條在地車道，以及提供自行車租借的鄰近住宿，提供給旅人作為假期的靈感參考。

宜蘭縣「冬山鄉」，冬山河自行車道

位於宜蘭「冬山鄉」的「冬山河自行車道」緊鄰冬山河畔，全長共24公里，沿途經過冬山、五結等地的景點，平緩的車道適合全家親子共遊，旅人除了可以邊騎邊欣賞河畔美景之外，還能感受微風拂過臉龐的悠閒享受。

推薦旅宿：宜蘭「香格里拉冬山河渡假飯店」即位於冬山河畔，周遭環境清幽，歐式莊園建築大氣華麗。飯店距離「冬山河自行車道」不遠，更貼心提供自行車租借，讓旅人可以自在地騎乘於冬山河畔，享受鄉間風光。

南投縣「魚池鄉」，日月潭自行車道

地處南投「魚池鄉」的「日月潭自行車道」遠近馳名，更曾受到CNN旗下的生活旅遊網站青睞，獲選為全球十大最美自行車路線之一。此自行車道環繞著日月潭而建，道路總長約30公里，旅人可以自由選擇喜歡的路段騎乘，享受涼爽舒適的自行車旅行。

推薦旅宿：「日月潭大飯店」坐落於日月潭南半月湖岸旁，典雅精緻的飯店服務加上絕美湖景，吸引旅客前來放鬆心靈。飯店後門即連接至「日月潭自行車道」，期待感受全球最美自行車路線的旅人，可騎乘飯店免費提供的自行車，一路欣賞宜人風景。

屏東縣「東港鎮」，大鵬灣環灣自行車道

「大鵬灣環灣自行車道」位於屏東「東港鎮」，全長約12公里的自行車道沿著潟湖而行，路程中可繞行人工濕地，一覽漁村風光及夕陽景致。與其他各大都市自行車道相較，此處視覺更遼闊且景色絕倫，推薦給想放鬆心情，來趟愜意之旅的旅人參考。

推薦旅宿：「大鵬灣瞭望台」是一家位於「東港鎮」的民宿，位置相當便利，方便旅人前往熱鬧夜市及風景區。民宿頂樓可眺望跨海大橋，風景優美，民宿也免費提供自行車，讓旅人可沿著「大鵬灣環灣自行車道」騎乘自行車，吹著海風欣賞海邊風情。