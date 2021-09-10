3.15億元下水道改善工程 示範場擬落腳高雄

內政部營建署今（10）日表示，在已編列3.15億經費的污水下水道第六期建設計畫中，要同步達成再生水循環、發展生質能發電、去化廚餘等三大目標，初步評估高雄市水資源回收中心，具有推動上述政策的潛力。

營建署表示，有鑒於水資源的珍貴，該署正在積極推動水資源循環再利用工作，透過水資源回收中心，妥善處理之生活污水，可作為產業穩定使用的循環水源。

同時，中央災害應變中心已宣布，自9月起暫停廚餘養豬一個月，為阻絕豬瘟傳播管道，廚餘去化問題已受到各界重視，營建署表示，今年將選定一座水資源中心，做為污泥與廚餘共消化示範場，推動下水道污泥與廚餘共消化工作，提升生質能發電量的效益。

營建署指出，目前初步評估高雄市水資源回收中心，具有推動上述政策的潛力，已於今年8月4日、9月2日邀集高雄市政府進行研商，盼能加速推動進程。

營建署強調，因應非洲豬瘟防治工作，讓國人重視廚餘去化議題，污泥廚餘共消化示範廠為廚餘處理的選項之一，未來將持續與環保署及農委會通力合作，共同促成廚餘處理，及落實多元再利用管道。