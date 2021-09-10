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高雄美都安居社宅監造案 得標廠商出爐

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

南台灣第五案，國家住都中心今（10）日表示，位於高雄市三民區的「美都安居」社宅，監造勞務採購案於本周順利決標，由孫文郁建築師事務所得標。

國家住都中心表示，美都安居社宅位於三民區新都段，鄰近中都濕地、新客家文化園區、高雄愛河、高雄美術館等，除規劃打造幼兒園、日照中心等社福設施服務外，也將設置店鋪提升地區生活機能，達成照護不同世代族群的目標。

國家住都中心強調，在全國各地興辦社會住宅，為加速推動工程，委由內政部營建署代辦工程管理的統包工程案，並於統包工程案決標後，便會進入委託監造勞務採購招標階段，敬請有意願加入社宅國家隊行列的優良廠商，密切注意國家住都中心網站採購專區，共築社宅新價值。

客家文化 美術館 濕地

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