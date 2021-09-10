「生不如死」進行式！全台人口年減12萬人

內政部戶政司今（10）日公布最新人口統計，截至8月底為止，全台人口數來到為2,345萬人，約較上年同月減少12萬人；8月出生數為12,588人，死亡數為14,952人，「生不如死」的人口變化趨勢，仍在進行當中。

戶政司指出，今年8月出生數為12,588人，平均約每3.5分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為6.32‰；合計今年前八月表現來看，累計出生數來到99,006人，仍較上年同期減少6,155人。

然而在死亡數方面，今年8月人口死亡數為14,952人，平均約每3.0分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為7.50‰；合計今年前八月表現，累計死亡數為124,124人，不只較上年同期增加7,735人，更遠高於出生數的表現。

戶政司指出，就縣市別而言，粗死亡率最高為台東縣12.27‰，其次為嘉義縣11.37‰，再其次為花蓮縣10.55‰；粗出生率最高的地區則是連江縣12.27‰，其次為彰化縣8.82‰，再其次為澎湖縣8.81‰。

除了生育及死亡之外，在社會移動的部分，戶政司表示，今年8月遷入人口數為90,165人，較上年同月增加769人或0.86%；然而遷出人口數為106,597人，較上年同月增加13,344人，合計8月淨遷出人口數為16,432人。

好消息是，原住民人口數呈現增長的趨勢，截至8月底為止，原住民人口數來到579,590人，較上年同月增加4,523人或0.79%，原住民人口數最多為花蓮縣93,461人，其次為桃園市78,801人，再其次為台東縣78,339人。

從人口結構來看，截至今年8月底為止，0至14歲人口數占總人口比率12.44%；15至64歲人口數為16,643,773人，占70.97%；65歲以上人口數為3,889,986人，占16.59%。