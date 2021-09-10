Delta入侵校園+五倍券適用本土電商 電商股衝鋒

Delta變種病毒株延燒雙北生活圈，繼新北市多所國小、幼兒園預防性停課，又傳出Delta入侵北市松山明星學區，民眾警覺心提升。另一方面，行政院公布振興五倍券細節，明訂境內大型電商包括momo、PChome、東森購物等皆適用，兩大題材激勵電商股股價攻高，富邦媒（8454）今（10）日早盤股價來到1,860元，漲幅逾6%，逼近一個月新高點。網家（8044）也跟著大漲表態，股價一度攻頂。

法人表示，高中職以下學校開學至今不到半個月，就遭Delta變種病毒株入侵，雙北已有多所學校預防性停課，即便目前警戒仍未升到三級，但仍使民眾警戒升溫，若持續惡化，將使消費需求從實體逐漸又回流到線上。

另一方面，去年三倍券把部份電商排除在外，不少上市櫃電商都無法蒙受其利，甚至在消費排擠效應下受害，但今年五倍券對本土電商敞開大門，掛牌電商股不少都在入列名單中，若第4季本土疫情仍嚴峻，消費者減少外出頻次，則五倍券適用電商將會是主要受惠通路。

市場也看好，富邦媒近兩年廣設倉儲、提升自動化程度，並優化消費者體驗，使得消費者黏著度增加，隨著疫情升溫，網購滲透率可望持續攀升，增添業績成長動能。