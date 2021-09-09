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嘉里大榮宣布 取得衛福部防疫物資勞務合約

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

嘉里大榮（2608）今（9）日舉行線上法說，宣布取得衛生福利部疾病管制署的中央庫存防疫物資委託倉儲及配送採購的1.5年勞務合約約1.8億元。未來聚焦醫藥物流、冷鏈服務、高科技物流以及電商宅配，看好4大業務引擎加持帶動，再加上對全年營運保持審慎樂觀。

嘉里大榮上半年營收62.85億元，年增加7%，但稅後盈餘6.25億元，年減少1%，每股稅後純益為1.34元。嘉里大榮表示，主要是員工加薪、柴油價格年增50%，以及防疫增加成本所致。

該公司目前有200個據點，9個轉運調度中心，3400輛車，可以量身為不同的行業提供物流服務，後疫情消費者生活習慣改變及人員分流居家上班帶動生鮮食品需求，冷鏈物流需求量大增，再加上拿到衛生福利部疾病管制署的中央庫存防疫物資委託倉儲及配送採購的1.5年勞務合約約1.8億元，也會在未來發酵。

後疫情時代，宅經濟電商貨量大增外，大榮嘉里在低溫倉儲及冷鏈配送區塊，擁有全程精準溫控作業，為食安嚴格把關，在2021年在冷鏈、醫藥、快遞都可望跟著成長；長期策略是聚焦專業、創造差異，將依數據分析區塊鏈的效益，強化布局維持成長的動能。

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