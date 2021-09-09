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歡慶7歲！KLOOK千種優惠任選 再推限定轉盤抽獎

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
《JR 東日本大飯店 台北》「凱華樓」必點招牌料理「黃袍北京烤鴨二吃」，限時推出買一送一優惠。 圖/KLOOK提供
《JR 東日本大飯店 台北》「凱華樓」必點招牌料理「黃袍北京烤鴨二吃」，限時推出買一送一優惠。 圖/KLOOK提供

KLOOK歡慶七歲生日，上千種優惠任你選擇。9月10日生日當天特別推出「一日限定轉盤抽獎」，包括最大獎「旅遊金7,777元」，以及飯店住宿金2,000元、免費豪華露營等，超過5,000組、價值20萬以上的豐富獎項要送給大家；KLOOK更獨家與《JR東日本大飯店 台北》官網同步開賣凱華樓「黃袍北京烤鴨二吃」買一送一，限時限量30組；而從9月10日開始，KLOOK也將陸續推出50種以上熱門商品買一送一，包括星級飯店、文創旅店和戶外活動等，超多好康要搶要快。

8月底剛開幕的《JR 東日本大飯店 台北》，除了有濃濃日本味及貼心日式服務外，餐廳更是一大亮點；其中B1的中餐廳「凱華樓」必點招牌料理「黃袍北京烤鴨二吃」，限時推出買一送一優惠，KLOOK平台獨家與官網同步於9月10日中午12時限量開售，不到3,000元的價格，就能輕鬆品嚐皮脂豐潤、飽滿、肉質鮮美的特選優質櫻桃鴨，喜愛烤鴨料理的饕客千萬不能錯過；「黃袍北京烤鴨」二吃套餐，第一吃為包餅，第二吃可選擇干貝銀芽鴨絲、爆炒鴨架、酸菜鴨骨湯、花菇鴨骨粥等不同風味，如果想要加購第三吃，只要多付幾百元，就能享受三種不同吃法、滿足你的味蕾。

慶祝七歲生日，KLOOK也陸續推出熱門商品買一送一，多達50種品項。其中星級飯店與時尚旅店優惠將於9月10日中午12時開跑，旅客只要預訂第一晚入住的時間，KLOOK會再致贈另張不限日期的住宿券，今年底前都能彈性選擇入住時間；高質感星級飯店《台北萬豪酒店》推出三天快閃「經典客房」買一送一，平日兩晚只要8,400元；台北經典《喜來登大飯店》「舒適客房」買一送一，兩晚只要6,999元，包括早餐、紅酒一瓶外，週日到周五入住還有機會升等「豪華客房」，舒適度更加分。

台南熱門住宿《台南遠東香格里拉》「豪華閣尊榮客房」買一送一只要8,690元，假日入住無需再加價；而位居KLOOK熱門住宿券第1名的《台北時代寓所》也祭出買一送一優惠只要5,899元，等於一晚不到3,000元，就能輕鬆體驗台北人氣時尚旅店。

除了飯店優惠外，KLOOK也推出多種戶外活動買一送一，包括超人氣「龜山島賞鯨」體驗，在9月10日KLOOK生日慶當天輸入限量優惠碼【WHALEFUN】，就能享有賞鯨加繞島套裝方案買一送一，平均一人只要450元，就可輕鬆出海欣賞可愛的鯨豚與壯麗的龜山島；位於嘉義阿里山的「逐鹿傳說梅花鹿園」門票，從9月10日起到月底也有買一送一優惠，深入體驗獵人射箭、逐鹿圍獵的傳統，了解鄒族獨特歷史文化，還能與可愛的梅花鹿相見歡。

9月10日生日當天，KLOOK也將推出一日限定「生日輪盤」活動，每人有兩次抽獎機會，中午12時以及晚上7時各能抽獎一次，超過5,000組、總價值超過20萬元的豐富獎項要送給大家，包括最大獎「旅遊金7,777元」「2,000元飯店住宿金」、 「1,000元租車金」以及「基隆嶼登島」、「清水斷崖獨木舟」、「愛上喜翁豪華露營」等豐富體驗遊程，把握抽獎機會！更多活動內容可參考「KLOOK七淘去」週年慶活動頁面

《喜來登大飯店》「舒適客房」買一送一，兩晚只要6,999元。 圖/KLOOK提供
《喜來登大飯店》「舒適客房」買一送一，兩晚只要6,999元。 圖/KLOOK提供
輸入限量優惠碼超人氣「龜山島賞鯨」體驗，在9月10日KLOOK生日慶當天，享套裝方案買一送一。 圖/KLOOK提供
輸入限量優惠碼超人氣「龜山島賞鯨」體驗，在9月10日KLOOK生日慶當天，享套裝方案買一送一。 圖/KLOOK提供

烤鴨 北京 日本

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