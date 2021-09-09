限時4天！ KLOOK搶先開賣獨家房型享早鳥優惠

日月潭住宿多了一個新選擇。承億文旅「潭日月」將於9月30日正式開幕，結合在地文化信仰，打造「以文武共習的東方美學」為主題的設計旅店，勢將引發消費者風潮；KLOOK推出限定房型預訂，4,800元起就能入住帶有山景陽台的「仁山行政雙人房」，面向湖景的「樂水行政家庭房」一晚也只要8,400元起，9月10日中午12點搶先官網開放預訂，限時四天。想搶先體驗充滿東方文化之美的「潭日月」、悠閒在日月潭畔享受度假的旅客千萬不要錯過。

旅店全新開幕 完美結合在地文化信仰美學

「潭日月」是承億文旅集團旗下第七個據點，其前身為「文武廟」附設的香客大樓「景聖樓」，擁有日月潭湖景第一排的絕佳景緻，更帶有深厚的人文底蘊；歷時一年打造，保留文化信仰風格的建築與充滿東方韻味的設計，而整體的外觀則從米、紅色更改成灰色調，與日月潭湖畔湖光山色互相映襯；踏入旅店大廳往內走，除了能感受日月潭獨特的幽靜氛圍外，更添增文武兼習的人文風情。

承億文旅「潭日月」共有48間客房、七種房型，包括面向湖畔、適合全家人一同入住的「樂水行政家庭房」、「知水行政家庭房」，以及親近山景風光的「仁山行政雙人房」、「樂山標準家庭房」等，家庭房皆設有日式日式榻榻米臥舖，提供全家人或三五好友入住時，悠閒的躺在榻榻米放空偷閒；家庭湖景房房內更配有湖景浴缸，可以邊泡澡邊享受日月潭湖光美景。

坐擁湖光美景 到「微風岸茶樓」餐廳享用正宗港澳餐點

旅客亦可在承億文旅「潭日月」景觀茶餐廳「微風岸茶樓」大面環景窗檯前，享用由正宗港澳師傅精心製作、選用在地食材的「在地共榮套餐」及半自助式早餐服務，中午與下午茶則供應精緻茶點，包括有招牌「微風岸燒賣」、經典外酥內軟的「港式蘿蔔糕」、濃郁風味的豉汁排骨飯等。「潭日月」不只藉由旅店設計、湖光山色傳達視覺的美，更透過精緻的餐點，滿足味覺上的一切渴求。

KLOOK搶先開放4天獨家房型早鳥預訂 入住一晚只要4,800元起！

承億文旅「潭日月」將於9月30日正式開幕，想在日月潭湖畔放空、欣賞湖面景色變化萬千的旅客千萬別錯過。KLOOK將於9月10日中午12點至9月13日23點59分，搶先開放四天獨家預訂「樂水行政家庭房」及「仁山行政雙人房」房型。