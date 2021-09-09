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國旅券期限到明年4月30日 限量120萬份擬採「周周抽、周周送」

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今上午親率內閣成員舉行「振興方案記者會」，正式公布振興五倍券細節。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌今上午親率內閣成員舉行「振興方案記者會」，正式公布振興五倍券細節。圖／行政院提供

因應政院振興五倍券政策，交通部規畫推出120萬份、面額1千元的數位國旅券。根據觀光局規畫，國旅券將配合五倍券政策，有一定使用期限，目前規畫是到明年4月底止；此外，不排除「分階段」抽籤，並規畫每一階段的使用期限，若在一定期限內未使用完，就會回收、回流至下一階段使用，以避免浪費。

據了解，各部會加碼券統一由政委唐鳳負責設置抽籤平台，為了刺激經濟，目前加碼券抽籤規畫採「周周抽、周周送」的形式，至於抽獎方式、要抽幾次、每次抽多少份，各部會還在研議中。

交通部表示，國旅券預算約12億元，另外還有11.1億元的獎勵旅行業出團激勵金，兩方案下來，預計可帶動超過315萬人次出遊、124億元的觀光效益。

根據觀光局規畫，120萬份的數位國旅券，可用在旅行社、旅宿業、觀光遊樂業以及有合格溫泉標章等業者，由於是採數位券的形式，民眾使用時只需出示證明，或是透過線上消費方式就可以使用。

至於出團獎勵金的部分，會依照出團人數計算獎勵金額，平均每團約可補助1萬5000元至2萬元不等，各旅行社會視規模大小，有補助團數的上限。

此外，為了紓困，交通部也向政院爭取加發一個月的紓困，其中旅行社、觀光旅館依據員工數給予薪資補貼；無雇主的導遊、領隊，計程車司機、租賃車代僱駕駛、遊覽車駕駛等，給予個人1萬元薪資補貼，總經費約20億元，採一次性補助。

觀光局說，數位國旅券政策使用細節，預計下周五正式對外宣布。

觀光 旅行社

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