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推案因疫情遞延 房市928檔爆量、小宅當道

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

據住展雜誌統計，2021年新竹以北的北台灣房市928檔期，新成屋、預售屋推案預估量約2690億元，較去年同期大增逾千億元、年增幅逾6成，可能會創下史上同期最大量。住展雜誌研發長何世昌表示，今年928檔推案爆量，主要受到5月本土疫情爆發，使得推案普遍順延至9月以後開賣，其次，去年同檔期因政府頻頻放話打炒房，讓建商趨於保守觀望，以致於去年928檔期原預估2400億元，結果只有1600億元，不如預期，在基期相對低之下，也使得今年預估成長幅度暴增。

今年928檔期的趨勢，高總價房型占比仍低，顯示業者主要仍搶攻自住剛性需求，尤其是首購族群，30坪以下的2房小宅建案數與可售戶數明顯增多。

北台灣各縣市中，以大台北地區推案量最大，其中新北市推案量近千億元，而台北市則有847億元左右。新北市推案量較大的區域是板橋、新店、新莊與淡水，上述4個行政區案量均破百億元以上。以產品面來說，新店央北以2至4房為大宗，新北市其他行政區新案則大多規劃2到3房，高總價房型占比仍低，顯示業者主要仍搶攻自住剛性需求，尤其是首購族群。

台北市則以中、大坪數的案量占比較高，但30坪以下的小宅建案數與可售戶數明顯增多，究其原因，可能與建商發現北市小宅需求量居高不下有關。何世昌分析，去年以來北市中、大坪數產品供給豐沛，低總價小宅反而供不應求，尤其今年2房型更出現嚴重缺貨現象，而928檔2房可售戶數增加，低總價市場可望暫時解渴。

近年來推案量低迷的基隆市，今年928檔因造鎮案「新橫濱」開賣，將案量推升至188億元，是基隆近年罕見的大案。桃園案量雖有5百餘億元，桃園以中壢青埔案量最多，且開價幾乎都要見5字頭。新竹更僅有百億餘元，新竹上半年因房價暴漲，建商有案就推，928檔期反而沒什麼量，預估「飢餓行銷」將大行其道。

何世昌指出，熬過了5月以來疫情爆發的慘澹期，各一線品牌建商推案傾巢而出，市場將會非常熱鬧；至於Delta疫情升溫，若再一次全國升三級警戒，就會對市場有所衝擊。

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