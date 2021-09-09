928檔爆巨量 新竹仍玩飢餓行銷「沒門路買房難」

房市928檔期將登場，市調機構統計，今年北台灣928檔預估推案量高達2,690億元，較去年同期大增逾千億元、年增幅達64％，創下史上同期最大量。不過，由於「黑天鵝」Delta病毒來勢洶洶，是否雷聲大雨點小，市場關注。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年928檔推案爆量，主要是今年5月本土疫情爆發，許多推案順延至9月以後開賣。本土疫情近日雖升溫，但目前為止，並未傳出建商縮手，預料若政府未宣布三級警戒，推案量應不會明顯減少。

如果政府再度發布三級警戒，何世昌認為，會有一些建案縮手，但影響不會像今年5月那麼大，928推案規模仍會比去年大。

根據住展雜誌調查，北台灣各縣市中，以大台北地區推案量最大，其中新北市推案量近千億元，台北市則有847億元左右。

新北市推案量較大的區域是板橋、新店、新莊與淡水，上述四個行政區案量均破百億元以上。以產品面來說，新店央北以二至四房為大宗，新北市其他行政區新案則大多規劃二到三房，高總價房型占比仍低，顯示業者主要仍搶攻自住剛性需求，尤其是首購族群。

台北市30坪以下的小宅建案數與可售戶數明顯增多。何世昌分析，去年以來北市中、大坪數產品供給豐沛，低總價小宅反而供不應求，尤其今年二房型更出現嚴重缺貨現象，建商發現後，紛紛補貨，928檔二房可售戶數因此增加。

近年來推案量低迷的基隆市，今年928檔因造鎮案「新橫濱」的「星野區」與「上野區」、「青野區」三區開賣，將案量推升至188億元，是基隆近年罕見的大案。桃園案量有500餘億元，以中壢青埔案量最多，且開價幾乎都要見5字頭。

新竹上半年因房價暴漲，建商有案就推，928檔期反而沒什麼量，僅有百億餘元，預估「飢餓行銷」仍將大行其道，住宅市場缺貨問題恐會惡化，沒門路連買房都難。