高雄買房應挑賣場旁？ 13間全漲、這店5年漲5成

大型賣場近年已被視為生活機能指標，台灣房屋集團統計高雄好市多、家樂福、大潤發和大樂等13家大賣場周邊房價變化，近五年房價全都上漲，平均漲幅都有1~3成，漲幅最高的，是位於楠梓的家樂福新楠店，2017年單價10.6萬，今年16.4萬，5年漲幅高達54%。

另外，好市多大順店除了賣場機能優勢，周邊還有義享天地、輕軌二期等題材，為房價唯一飆上2字頭的商圈，漲幅也達25％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大賣場展店多會評估住宅人口數和消費潛力，開店後也都會有其他競業，或連鎖餐飲會評估跟進，加上國內大型賣場，不僅供應生活採買所需，不少賣場還結合餐飲娛樂，集客力強，現在已成商圈發展重要指標。

尤其是新興重劃區，有賣場代表有人口進駐，若有交通建設，或其他大型連鎖店，電影商城跟進進駐，商圈可加速成形，入住率也會快速提高，人潮錢潮利多簇擁，周邊房價多能明顯受惠。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智分析，漲幅最高的家樂福新楠店，位於楠梓土庫一路，之前為台糖量販店，2019年改為家樂福後，賣場機能性也更多元。

他表示，當地雖屬於蛋白區，但擁有楠梓國中小及高中學區，５到10分鐘車程，就能到楠梓車站、德民商圈與楠梓加工區，近幾年賣場周邊透天車墅、店面林立，龍騰、巴巴事業、藏美等建商接連推案，吸引楠梓、橋頭在地換屋及首購族青睞，整體房價年年上揚。