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八方雲集創辦人林家鈺擁3千金 給二代接班六字箴言
八方雲集（2753）創辦人林家鈺今日出席上市掛牌典禮，他說，掛牌後背負更沉重的壓力，這個壓力來自二代接班人，我有三個女兒，我常跟她們說，你們不用太能幹，但是要比別人更善良，因為我們是一個貧窮的家庭，卻能一路走到成為上市企業，要感恩一路走來幫助我們的人。
林家鈺說，八方雲集希望能夠幫助更多的窮人，來八方雲集加盟的沒有一個是有錢人，當年我們加盟有幾個規定，第一個是35歲以上中年失業者，第二個是要親自經營，因為這樣我們才能幫助更多的窮人，因為我知道人窮到極致時是沒有尊嚴的。台灣在社會底層下有很多窮苦的人，所以八方雲集的上市是一個責任更加重的開始，必須更努力。
林家鈺也說，我告訴未來的接班人，一定要記得利他、分享、公益。我們是一個加盟總部，一定要做到利他，如果加盟主不賺錢，如何讓自己賺錢。第二是分享，我希望你自己不用太能幹，但是要懂得分享，因為懂得分享才有很多的人才願意來投入八方，我們的員工都有很強的向心力，這是這家企業最珍貴的。加盟主裡面就有一半都是員工出去開店的。
林家鈺也說，比起八方雲集上市更開心的事是每個月只要看到加盟主店開出來，兩夫妻揮汗如雨，但是生意非常好，我就知道已經又幫助一個家庭站起來了，這是全世界最開心的事。
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