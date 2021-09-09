工研院頒發電網人才百萬獎學金 孕育跨域電力菁英

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
工研院號召產學研成立「電網學校暨人才發展聯盟」，8日舉行第三屆第一次電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮。圖／工研院提供
工研院號召產學研成立「電網學校暨人才發展聯盟」，8日舉行第三屆第一次電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮。圖／工研院提供

能源轉型預估在2025年可望創造1兆元的投資額，1.2兆元的產值，以及2萬個工作機會，因應能源與電力人才供應不求，工研院號召產學研成立「電網學校暨人才發展聯盟」，準備百萬獎學金，並於8日舉行第三屆第一次電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮，總計29名優秀學子獲獎。

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，2021年極端氣候為人類帶來無數災情與死傷，為了減緩衝擊，「減碳愛地球」逐步成為普世價值，世界各國紛紛朝淨零碳排目標邁進。面對全球減碳趨勢，對台灣來說，反而提供無限商機，可預見未來許多電力產業創新商業模式將應運而生，單一領域專才已無法滿足需求，急需更多跨領域人才投入。

工研院近年成立電網管理與現代化策略辦公室，積極推動跨域的電網管理技術和解決方案外，為了培育人才，也鏈結國內上市公司、離岸風電業者、學研界成立「電網學校暨人才發展聯盟」，除了提供百萬獎學金外，也針對在職生、在學生、一般社會大眾，開設不同類型的電力課程，鼓勵菁英投入電力領域外，也盼傳遞正確電力知識。

電網學校暨人才發展聯盟獎學金共分為優秀學生獎、優秀專題提案獎、傑出專題成果獎3項，報名人數突破歷史新高，本次總計29人得獎，報獎題目囊括電力負載預測、儲能、配電故障分析、電力系統檢測等，領域廣泛且實用價值高，已經有聯盟成員廠商想利用頒獎典禮機會，直接與得獎者面談，希望他們畢業後直接來上班。

獎學金 工研院 減碳

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