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沙鹿非非想！「海銘寬玉」職人別墅獲中科科技新貴青睞

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「海銘寬玉」共規劃18戶三樓半電梯雙車位別墅，建坪55至60坪。記者宋健生/攝影
「海銘寬玉」共規劃18戶三樓半電梯雙車位別墅，建坪55至60坪。記者宋健生/攝影

中科光電與半導體產業表現亮眼，人口紅利帶動周邊房屋需求激升，沙鹿因交通、商業建設發展完善，不僅成為中科購屋首選，更吸引眾多建商跨區推案。其中，又以從台南北上台中推案的海銘建設，所推出的「海銘寬玉」最受矚目。

此案位於沙鹿核心商圈，生活機能與交通路網便利，又標榜為「職人別墅」，吸引不少科技新貴目光。海銘建設副總經理黃柏勝說，目前來客有四分之一為中科客群，而已購客中，科技新貴更占了三成，其他不乏靜宜、逢甲大學教授。

長期深耕台南、擁有30年紮實營建經驗的海銘建設，今年將推案戰線擴大至中部，黃柏勝認為，中部市場缺的不是房子，而是一種講究的品質生活。

海銘建設沙鹿首推新案「海銘寬玉」，特別以「非非想」的職人別墅為定位，顛覆傳統所想、替客戶提前設想的細膩規劃，加上位於沙鹿最核心地段，深受在地高質感換屋與中科客群青睞，買氣熱絡，在沙鹿別墅市場一枝獨秀。

「海銘寬玉」基地位於平等二街，靠近靜宜、北勢、沙鹿核心商圈，車站、家樂福、大學城近在咫尺，5分鐘麥當勞，15分鐘中科，20分鐘三井Outlet，還有台灣大道、國道一號、三號的便利交通。

興建中的特五號道路(中科西南向聯外道路)，幾乎是為了西屯至沙鹿的通勤而打造，預計2022年完工，未來將可大幅縮短中科與沙鹿的距離。

「海銘寬玉」共規劃18戶三樓半別墅社區產品，建坪55至60坪，每戶開價2,000萬至2,300萬元。此案標榜市區別墅少有的15米超大棟距，電梯雙車位、朝南院落、自然綠影，採光開窗，強調自然舒適的別墅生活，在後疫情時代更顯珍貴。

黃柏勝表示，在房地產戰國時代，只有回歸到認真蓋房子的初衷，打造一棟讓人想要住的房子，而選擇海銘如同擁有生活的質感，才是建築與品牌歷久彌新的要素。

海銘建設已啟動二代接班計畫，積極布局中部房產市場，目前已在14期及東區購入三筆土地，將陸續規劃推案，搶攻台中透天別墅市場。

「海銘寬玉」位於沙鹿核心商圈，又標榜為職人別墅，吸引不少科技新貴目光。記者宋健生/攝影
「海銘寬玉」位於沙鹿核心商圈，又標榜為職人別墅，吸引不少科技新貴目光。記者宋健生/攝影
目前來客有四分之一為中科客群，而已購客中，科技新貴更占了三成。記者宋健生/攝影
目前來客有四分之一為中科客群，而已購客中，科技新貴更占了三成。記者宋健生/攝影

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