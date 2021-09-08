哪區捷運宅最熱絡？雙北前五熱區大公開

疫情期間消費者轉為線上賞屋，房仲業者統計雙北點閱量最高的五個捷運站，發現台北市中山區與大同區交界處的四個捷運站點最受矚目，新北市則以新埔民生站及景安站周遭點閱量最高。

盤點台北市熱門點閱的捷運站，前四名為雙連站、中山國小站、中山站及民權西路站，皆位於中山區及大同區的交界處，屬於同一生活圈，其中，中山國小站近一年交易量更達425件，是台北市交易最熱絡的捷運站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區、大同區一帶因區位條件佳、生活機能成熟而受到許多消費者的青睞，從交通條件來看，該區有淡水信義線與中和新蘆線的雙捷運線機能，再加上鄰近台北車站的優勢，不論是要轉乘台鐵、高鐵或是機捷都非常方便。

生活機能上，附近不僅有傳統的晴光市場、雙連市場，還有家樂福、全聯等零售店供民眾不同的採買需求，此外，金融機構、百貨商場、生活日用品以及各式餐飲店家一應俱全，能滿足食、衣、住、育、樂等多元需求。

陳金萍分享中山區、大同區的熱門點閱社區包含「基泰之星」、「中山文華」、「四季芳庭」及「富御」等。

觀察新北市的排名，最熱門的捷運站由新埔民生站奪下，而相鄰的新埔站也同樣受到關注，排行第三；無獨有偶，排行第二的景安站交易量433件、第四名的永安市場交易量354件，也是相鄰的站點，交易熱度相當高。

陳金萍說，新埔民生站及新埔站周遭商圈機能成熟，尤其是文化路兩側更是熱鬧，一旁就有三猿購物商場。此外，致理科技大學周遭有許多商家，也是當地住民相當依賴的商圈；交通上，坐擁板南線及環狀線雙捷運優勢，若有長途移動需求，離板橋站也僅一站之隔，只需三分鐘就能輕鬆轉搭高鐵及台鐵。

陳金萍提及新埔民生站及新埔站的熱門點閱社區包含「新巨蛋」、「巨蛋」及「健華新城」等。

新北的景安站及永安市場站平均單價落在4字頭，陳金萍說明，景安站與永安市場站親民的價格及多元化的物件吸引購屋族，從套房、二房的小宅到三、四房的格局，不論是具備社區管理的大樓或是低公設比的公寓，消費者可以選擇符合自身需求的物件，吸引不少北市通勤族在此置產。