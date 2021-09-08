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邱于芸接任台開董座 最先處理花蓮與金門園區

經濟日報 / 記者趙翊君／台北即時報導

台開（2841）今（8）日召開記者會，新任董事長邱于芸表示，台開在前董事長邱復生13年擘劃下展開新局，她將繼續以文化創意與科技創新的企業精神，帶領團隊前進、開創更大利基。

因應集團業務發展，台開昨（7）日經董事會改選通過，由原台開董事邱于芸擔任新董事長，原任董事長邱復生將出任台開集團總裁。

2008年台開民營化後，在邱復生董事長擘劃下，秉持過去開發實績成果，持續12年獲利，並提出以文化創意與科技創新精神，帶領團隊開發花蓮洄瀾灣園區，其中新天堂樂園已成為花蓮必遊的新地標。而新竹新埔「雲夢山丘」園區，亦成為北部智能生態園區地標。同時南投草屯禪文化生態園區、金門風獅爺購物中心等開發案正在進行。

然而新冠疫情使各行各業面臨更嚴峻的考驗，邱于芸表示，在現有基礎下，面向未來，台開和台灣社會都有很多挑戰，那也是我們成長進步的方向。

邱于芸坦承，她接任董事長後，立即要處理的挑戰為花蓮新天堂樂園和金門風獅爺購物中心，自新冠疫情以來，因國內外旅客大量減少，持續受大環境衝擊，嚴重影響園區營運收益及整體運作。

此外，由於台開在轉民營化之時，受政府委託開發之產業園區及公共工程的開發資金，皆由該公司自行籌措支應，為政府代墊金額高達62.5億元，近期卻又遭臺中市政府以尚未確定之債權向法院聲請假扣押，而其它地方政府則以行政技術、訴訟途徑，拒絕該公司土地出售，造成閒置未售工業區土地面積約86,000坪，總金額超過90億元，難以回收開發成本。這些因素導致該公司與銀行之間往來關係緊繃，並自行承擔鉅額借貸資金包袱，影響該公司現金流甚鉅。

對於上述營運難題，邱于芸認為，除了要積極處理各地方政府所積欠的開發資金歸墊外，更要隨時掌握國際經濟的快速脈動，善用台開結合科技與文創之土地開發經驗，活化手上珍貴的土地資源，並建立永續循環的環境，開創營運榮景。

台開 生態園區 邱復生

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