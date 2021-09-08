長榮海運斥資台幣268億元到307.4億元 進場訂造24艘船

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

不畏全球造船價格飆漲，長榮海運（2603）因應布局策略，啟動訂造小型貨櫃輪計畫，今天董事會宣布進場訂造24艘新船，將斥資台幣約268.24億元到307.4億元，這也是長榮繼日前訂造20艘1.5萬TEU的船舶後，再一次大規模進場造船。

長榮海運今天董事會通過，進場訂造新船，預計訂造的總數量達24艘，新船訂造將符合最新的國際環保規範與碳排要求；其中， 2艘1,800 TEU、11艘2,300 TEU及11艘3,000 TEU全貨櫃輪，由於船型不同，價格也有差異，平均每艘船的價格約在2800萬美元到5100萬美元區間，總交易總金額為9.58億美元到10.98億美元。

現在市場船價比去年同期已經上漲約3倍，長榮海運還是啟動造船計畫，業界推估跟2023年全球即將要實施新的海洋環保節能政策有關；由於新的環保政策對於排碳的規範相當嚴格，舊型的貨櫃輪約5成都不符合環保法規，市場也認為，長榮能在這麼短的時間決定造船，將船舶進行汰舊換新，長榮海運在2023年全球海運市場的競爭力大幅提升。

長榮海運造船計畫都是全球海運業者相當關心的動態，多年前在市場最低迷時，評估長榮長期競爭力，勇敢進場造船，也讓長榮海運今年開始有大量的新船加入，已經交1艘2.4萬TEU的新船，預計今年會再交3艘2.4萬TEU的新船，隨著2.4萬TEU大船加入後，長榮海運在歐洲線競爭力同業很難超越。

長榮海運

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